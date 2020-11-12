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«التأمينات الاجتماعية» للمستفيدين: 8 مزايا لبطاقة التقاعد الإلكترونية

«التأمينات الاجتماعية» للمستفيدين: 8 مزايا لبطاقة التقاعد الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=921022
المناطق_ الرياض

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المزايا والخدمات التي يحصل عليها المشتركون عبر بطاقة التقاعد الإلكترونية، وقالت المؤسسة (عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر): استخرج بطاقتك التقاعدية الإلكترونية بكل يسر وسهولة من خلال #تطبيق_التقاعد واستفد من المزايا والعروض المتعددة

استخراج بطاقة التقاعد الإلكترونية

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن استخراج بطاقة التقاعد الإلكترونية بكل سهولة ويسر من خلال تطبيق التقاعد على المتاجر الإلكترونية للهواتف الذكية عبر الروابط التالية:

لحاملي هواتف ذات نظام تشغيل IOS تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي (من هنا)

لحاملي هواتف ذات نظام تشغيل Android تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي (من هنا)

مزايا بطاقة التقاعد الإلكترونية

وعددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مزايا بطاقة التقاعد الإلكترونية والتي تتمثل في:

خدمات الطب والصحة

التمويل

خدمات التسوق

خدمات التدريب والتعليم

تأجير السيارات

اللياقة والتجميل

فنادق وترفيه

خدمات متنوعة

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