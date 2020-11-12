بلدي محافظة تيماء يعقد جلسته ( 57 )

المناطق- محمد الربيعة

عقد المجلس البلدي بمحافظة تيماء اليوم جلسته (57 ) بحضور مدير مرور محافظة تيماء الرائد عبدالمجيد بن عبدالكريم السمران

وأوضح رئيس المجلس البلدي الاستاذ حابس بن عبدالله العنزي أن الجلسة تضمنت العديد الموضوعات وأبرزها مناقشة التقاطعات بالمحافظة بالقرى مع مدير المرور بالمحافظة وتصميم المطبات حسب المواصفات وازالة الامشاط استبداله باللوحات الارشادية وعيون القطط المضيئة .

ومناقشة وتقاطع طريق بقرية الكتيب الرابط مع طريق وزراة النقل وخلال الجلسه تم مناقشه تقارير اللجان واختممت الجلسة بمناقشة طلبات وملاحظات أعضاء المجلس والمواطنين .

وأكد العنزي أن المجلس البلدي حريص على خدمة المواطنين والمساهمة في نهضة وتطوير المحافظة .