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“الولادة الآمنة” يكتشف 4579 حالة حمل متوسط و عالي الخطورة

“الولادة الآمنة” يكتشف 4579 حالة حمل متوسط و عالي الخطورة
http://almnatiq.net/?p=921042
المناطق_ الرياض

استقبلت مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى خلال فترة الجائحة حوالي اكثر من 7 الاف حالة حمل منخفض الخطورة ، و 4579 حالة حمل متوسط وعالي الخطورة و قدمت لهن الاستشارات والمتابعة عن بعد بواسطة العيادات الافتراضية حيث تم تحويل 1827 حالة إلى العيادات التخصصية الاولية في المراكز الصحية .

جاء ذلك ضمن مسار الولادة الآمنة، التابع لنموذج الرعاية الصحية.
وتأتي هذه الجهود في إطار الرعاية الصحية التي تهدف لبناء النظام الصحي، ضمن مبادرات وزارة الصحة في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وفق نظام صحي يستوعب احتياجات المجتمع الصحية الحالية والمستقبلية، من خلال تطبيق الخدمات الصحية بآليات وإجراءات فعالة، وذات كفاءة ومخرجات مؤثرة.
يشار إلى أن نظام الرعاية الصحية في مسار الأمومة الآمنة يمر بعدة مراحل تبدأ من قبل الزواج وتنتهي بعد الولادة بخمس سنوات، حيث يسهم بالمساعدة في تحديد المخاطر الصحية المحتملة في وقت مبكر من خلال فحص قبل الزواج، ودعم الأمهات بدءاَ من مرحلة ما قبل الحمل ثم الرعاية الصحية أثناء الحمل وصولاً إلى رعاية ما بعد الولادة وحديثي الولادة، كما يسهم في دعم الأمهات لتربية أطفال ينعمون بصحة جيدة.
ويعد نظام الولادة الآمنة أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية يتم من خلاله تقديمه الدعم والمساندة للنساء لتمكينهن من متابعة حملهن المتوسط الخطورة بكل يسر وسهولة دون عناء الحصول على مواعيد في المستشفى وطول الانتظار.

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