متحدث الصحة: الفئات المعرضة للخطر تتشابه في كورونا والإنفلونزا

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جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أن أعراض كورونا تتشابه إلى حد كبير مع أعرض الإنفلونزا الموسمية داعيًا إلى أخذ لقاح الإنفلونزا للوقاية من هذه المخاطر

وقال العبدالعالي في مقطع فيديو بثه حساب الصحة عبر تويتر :تتشابه أعراض الإنفلونزا الموسمية مع أعراض فيروس كورونا، وتتشابه الفئات المعرضة لخطر الإصابة، لذا نوصي الجميع بأخذ اللقاح من أجل موسم سليم

وفي وقت سابق قال العبدالعالي : نستطيع الوقاية من الإنفلونزا الموسمية بإذن الله، فاللقاحات والتطعيمات موجودة في جميع المراكز الصحية، وهي آمنة ومهمة لجميع أفراد المجتمع، ويستثنى من ذلك من يعاني من حساسية (البيض)، أو من لا يتجاوز عمره 6 أشهر

وأضاف أنه بإمكان الجميع الحصول على تطعيمات الإنفلونزا الموسمية دون الحصول على موعد