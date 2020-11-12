احدث الأخبار

“بيونتيك”: على الدول طلب لقاح “كورونا” مبكراً لتأمين سلاسل الإمداد
أبرز المواد
 فيديو.. متحدث الصحة: الفئات المعرضة للخطر تتشابه في كورونا والإنفلونزا
أبرز المواد
 “الولادة الآمنة” يكتشف 4579 حالة حمل متوسط و عالي الخطورة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعقدان ورشة عمل بعنوان ” تحديد المخاطر للإجراءات البلدية”
أبرز المواد
 العثور على جثث جنود مكبلي الأيدي في تغراي بشمال إثيوبيا
أبرز المواد
 بلدي محافظة تيماء يعقد جلسته ( 57 )
أبرز المواد
 «حكمت المحكمة».. رد دعوى أب طالَب بعدم النفقة على ابنته لبلوغها 18 عامًا
أبرز المواد
 «الخطوط السعودية» تبيِّن أسباب اختلاف الأسعار.. وتوجه نصيحة
أبرز المواد
 «التأمينات الاجتماعية» للمستفيدين: 8 مزايا لبطاقة التقاعد الإلكترونية
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تعلن شروط ومواعيد التحويل الداخلي والخارجي
أبرز المواد
 بقيمة 3.8 مليار دولار.. طيران الإمارات تسجل خسائر في النصف الأول من 2020
أبرز المواد
 علاوة على كونه وكر لغسل عقول الشباب ونشر الأفكار المتطرفة تدريس اللغة الفارسية في جامعة صنعاء تحت اسم الهالك سليماني احتلال صريح لليمن
أبرز المواد
“بيونتيك”: على الدول طلب لقاح “كورونا” مبكراً لتأمين سلاسل الإمداد

“بيونتيك”: على الدول طلب لقاح “كورونا” مبكراً لتأمين سلاسل الإمداد

أبرز المواد
فيديو.. متحدث الصحة: الفئات المعرضة للخطر تتشابه في كورونا والإنفلونزا

فيديو.. متحدث الصحة: الفئات المعرضة للخطر تتشابه في كورونا والإنفلونزا

أبرز المواد
“الولادة الآمنة” يكتشف 4579 حالة حمل متوسط و عالي الخطورة

“الولادة الآمنة” يكتشف 4579 حالة حمل متوسط و عالي الخطورة

أبرز المواد
أمانة الشرقية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعقدان ورشة عمل بعنوان ” تحديد المخاطر للإجراءات البلدية”

أمانة الشرقية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعقدان ورشة عمل بعنوان ” تحديد المخاطر للإجراءات البلدية”

أبرز المواد

“بيونتيك”: على الدول طلب لقاح “كورونا” مبكراً لتأمين سلاسل الإمداد

“بيونتيك”: على الدول طلب لقاح “كورونا” مبكراً لتأمين سلاسل الإمداد
http://almnatiq.net/?p=921049
المناطق_ الرياض

أكد أوغور شاهين الرئيس التنفيذي لشركة “بيونتيك” الألمانية التي تطور لقاحاً ضد كورونا مع شركة “فايزر” الأمريكية، أنه يجب على الدول طلب الحصول على اللقاح، بشكل مبكر، لتأمين سلاسل الإمداد

وقال “شاهين” في مقابلة مع قناة “العربية”: إن مناقشات تجرى حالياً حول توزيع اللقاح مع 30 حكومة حول العالم

وأضاف: العمل يجري لتأمين 50 مليون جرعة من اللقاح هذا العام، وهناك محاولات لتأمين 1.5 مليار جرعة العام المقبل والتوسع في التوزيع حول العالم

وتحدث “شاهين” عن تعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمكين وصول اللقاح للدول الأضعف اقتصادياً

وأكد أن عملية تطوير وتسجيل اللقاح لا علاقة لها بالسياسة، موضحاً أن توفير اللقاح في أوروبا يتطلب موافقة السلطات الأوروبية المختصة، موضحًا أن توفيره في الولايات المتحدة يتطلب موافقة السلطات هناك

وأشار إلى أن اللقاح يعطى عن طريق الحقن، ويتضمن جرعتين إحداهما في اليوم الأول والثانية في اليوم الـ22

وحول فترة استمرار المناعة التي يوفرها اللقاح، قال “شاهين”: إن البيانات الأولية تشير إلى مناعة لثلاثة أشهر على الأقل، داعياً إلى انتظار البيانات لمعرفة ما إذا كان يوفر مناعة لفترة أطول، لكنه توقع أن تستمر المناعة حتى عام

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة “بيونتيك” الألمانية أنه ستكون هناك استمرارية في جمع البيانات عن اللقاح على مدار العامين المقبلين

روابط ذات صلة

فيديو.. متحدث الصحة: الفئات المعرضة للخطر تتشابه في كورونا والإنفلونزا

فيديو.. متحدث الصحة: الفئات المعرضة للخطر تتشابه في كورونا والإنفلونزا
“الولادة الآمنة” يكتشف 4579 حالة حمل متوسط و عالي الخطورة

“الولادة الآمنة” يكتشف 4579 حالة حمل متوسط و عالي الخطورة
أمانة الشرقية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعقدان ورشة عمل بعنوان ” تحديد المخاطر للإجراءات البلدية”

أمانة الشرقية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعقدان ورشة عمل بعنوان ” تحديد المخاطر للإجراءات البلدية”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*