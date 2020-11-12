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الإمارات تسجل 1136 إصابة جديدة ب كورونا و3 وفيات خلال 24 ساعة

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الإمارات تسجل 1136 إصابة جديدة ب كورونا و3 وفيات خلال 24 ساعة

الإمارات تسجل 1136 إصابة جديدة ب كورونا و3 وفيات خلال 24 ساعة
http://almnatiq.net/?p=921059
المناطق_وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 1136 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 146735 حالة

وأوضحت الصحة الإماراتية في بيان لها اليوم، الخميس، أنه تم أيضا تسجيل 3 وفيات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة لماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في الإمارات منذ بداية الأزمة وحتى الآن إلى 523 حالة

كما تم رصد شفاء 773 حالة خلال الساعات الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 141215 منذ بداية انتشار الفيروس

وأفادت الوزارة الإماراتية بأنه تم إجراء 128,186 فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات لاكتشاف مصابي فيروس كورونا في البلاد

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