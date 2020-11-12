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السعودية..حالات الوفاة بفيروس كورونا تتخطى 5600 حالة منذ بدء الجائحة

السعودية..حالات الوفاة بفيروس كورونا تتخطى 5600 حالة منذ بدء الجائحة
http://almnatiq.net/?p=921074
المناطق_ الرياض

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، عن إصابة 311 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في انخفاض ملحوظ عن حصيلة أمس الأربعاء، والتي وصلت إلى 394 حالة إصابة بالفيروس التاجي.

وكشفت وزارة الصحة السعودية، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة وصل إلى 352.160 حالة، وتم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 5605 حالة.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الصحة السعودية أنه تم تسجيل 412 حالة شفاء جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء بالمملكة إلى 339.114 حالة.

يذكر ان عدد الحالات النشطة المُصابة بفيروس كورونا المُستجد بالمملكة العربية السعودية وصل إلى 7441 حالة، بينها 798 حالة حرجة.

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