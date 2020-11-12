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فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف يختتم برنامج تسويق وتداول المبيدات الزراعيه

فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف يختتم برنامج تسويق وتداول المبيدات الزراعيه

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فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف يختتم برنامج تسويق وتداول المبيدات الزراعيه

فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف يختتم برنامج تسويق وتداول المبيدات الزراعيه
http://almnatiq.net/?p=921083
المناطق_ الجوف

اختتم فرع وزاره البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف البرنامج التدريبي للمهندسين والفنيين الزراعيين العاملين في مجال تسويق وتداول المبيدات الزراعية، والتي استمرت لمدة خمسة أيام بقاعة المحاضرات بفرع الوزارة
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الجوف المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري، أن البيئة غير الملوثة تسهم في رفع معدلات صحة الإنسان وازدهار الاقتصاد، مبيناً أن مبيدات الآفات يمكنها الوقاية من الخسائر الكبرى في المحاصيل، ويستمر قيامها بدور مهم في الزراعة، حيث تشكل التأثيرات الناجمة عن التعرض لمبيدات الآفات على الإنسان والبيئة هاجساً مستمراً.
وأكد أهمية الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة عند استخدام مبيدات الآفات لإنتاج الغذاء، سواء للاستهلاك المحلي أو بغرض التصدير، كما أن الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية لا يزال بحاجة لمزيد من الوعي ومزيد من الجهود المشتركة للحفاظ على سلامة المنتجين والمستهلكين، لذلك اتخذت وزارة البيئة والمياه والزراعة العديد من الخطوات والإجراءات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للحفاظ على سلامة الإنتاج والاستهلاك، من ضمنها إقامة مثل هذه الدورات.
وأضاف الأحمري أن الدورة تستهدف المهندسين والفنيين الزراعيين والعاملين في مجال تسويق وتداول المبيدات الزراعية بالمؤسسات والشركات الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة لها عدة أهداف، منها التوعية بأنظمة المبيدات الزراعية، والتعريف بأخلاقيات المهنة ومزاولتها، والتدريب على الممارسات الزراعية الجيدة، والتعريف بالبطاقة الاستدلالية للمبيدات وغيرها من الأهداف التخصصية، كما سيمنح المتدرب بعد اجتيازه لهذه الدورة رخصة مزاولة المهنة صالحة لمدة ثلاث سنوات.

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