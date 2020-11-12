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عمليات نوعية ناجحة بمركز أورام الجوف

عمليات نوعية ناجحة بمركز أورام الجوف

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عمليات نوعية ناجحة بمركز أورام الجوف

عمليات نوعية ناجحة بمركز أورام الجوف
http://almnatiq.net/?p=921088

نجح بفضل الله الأطباء في مركز الأورام بصحة الجوف خلال الشهر المنصرم في إجراء أكثر من 60 عملية جراحية نوعية منها 20 عملية جراحية ونوعية لأورام الغدة الدرقية والجار درقية وأورام الثدي وأورام القولون والمستقيم وتم إجراء أكثر من ٣٠ إجراء تداخلي U/S Guided biopsy وخزعاتَ تشخيصية متعددة ، وذلك من خلال زيارات أطباء الدعم الطبي المؤقت والطبيب الزائر .

وبينت صحة الجوف أن العمليات تضمنت إجراء عمليات استئصال الأورام في القولون بالمنظار وعملية استئصال ورم بالمستقيم بالمنظار ، عمليات استئصال الأورام في رأس البنكرياس وعمليات أخرى عبارة عن استئصال نصف الكبد لورم في القنوات المرارية وعمليات استئصال المعدة بالمنظار.

يذكر أن المركز يضم 22 غرفة تنويم، ووحدة تحضير علاج كيماوي، ووحدة أخرى لإعطاء العلاج الكيماوي، وغرفة للاجتماع العائلي، وغرفة لمهارات التواصل.

وفي نفس السياق استقبل قسم الطب النووي في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بسكاكا أكثر من (51) مريضاً، حيث تم تقديم الخدمات التشخيصية بالنظائر المشعة والعلاجية باليود المشع ، كما يستقبل القسم الحالات المحولة من الأقسام التخصصية المختلفة بالمستشفى وجميع مستشفيات منطقة الجوف والمناطق الشمالية المجاورة، وتتنوع الخدمات التشخيصية والعلاجية بالقسم ما بين أمراض الأورام المختلفة والغدد الصماء وكذلك أمراض وفشل الكلى والأمراض الأخرى المختلفة.

وكان مركز الأورام بالمستشفى قد استقبل خلال العام الماضي 1441هـ أكثر من 40 حالة مرضية من خارج المنطقة

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