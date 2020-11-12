مدينة سعود الطبية وجمعية ساعد” يدشنان أول عيادة تخصصية لمرض التصلب العصبي المتعدد

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برعاية المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي.ونيابة عن سعادته يدشن المدير التنفيذي للشؤون الطبية الدكتور فيصل الأكلبي

مدينة الملك سعود الطبية وجمعية ساعد الخيرية لدعم مرضى التصلب العصبي المتعدد

يدشنان عيادة تخصصية لمرض التصلب العصبي المتعدد وذلك تفعيلا للشراكة المجتمعية بينهما . وتعتبر أول عيادة تخصصية بمرض التصلب العصبي المتعدد وبإشراف طبيب مختص. وتعتبر هذه الخطوة تحقيقاً لأحد أمنيات مرضى التصلب العصبي المتعدد بتخصيص عيادة تخصصية لهم . حيث تبذل وزارة الصحة الكثير من الجهود في سبيل التوعية بهذا المرض، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمصابين به في مستشفيات المملكة ومنها الشراكة المجتمعية مع جمعية ساعد الخيرية التي تعمل على دعم مرضى التصلب العصبي المتعدد بإطلاق حملات توعوية عبر وسائل الاعلام لمشاركة الأشخاص المصابين بهذا المرض وتذليل التحديات أمامهم، فضلاً عن تسخير جميع الإمكانيات لخدمتهم، إضافة إلى توعية أسرة المريض ونشر الوعي بين افراد المجتمع والكشف المبكر عن هذا المرض والتعامل مع هذه الحالة المرضية بشكل إيجابي وتوفير الرعاية الصحية لهم .الجدير بالذكر ان مرض التصلب العصبي المتعدد هو مرض مناعي مزمن يؤثر بشكل رئيس في الجهاز العصبي المركزي مؤديًا إلى مجموعة متنوعة من الأعراض تتفاوت قوتها وحدتها من شخص إلى آخر. ويؤثر هذا المرض في أجزاء مختلفة من الجهاز العصبي المركزي بما في ذلك الحبل الشوكي والأعصاب، وكذلك مشكلات في الرؤية، أو حركة الذراع والساق، أو الإحساس والتوازن. وأكدت وزارة الصحة على وجود خطة علاجية تحوي أدوية تساعد على تخفيف حدة الأعراض المصاحبة للمرض، وعلاج الانتكاسات أو الهجمات، وتعديل مسار المرض، علاوة على العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، والعلاج النفسي، والتغذية المتوازنة، حيث تساعد المرضى على التعامل مع المرض وتحسين جودة حياتهم وزيادة مشاركة الأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد في الأسرة والمجتمع.