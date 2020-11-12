وكيل إمارة جازان يعقد اجتماعاً عبر -الاتصال المرئي- مع وكيل وزارة الموارد البشرية لفروع المناطق

المناطق_فضة عطيف

عقد وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر اجتماعاً افتراضيا وعبر -الاتصال المرئي- مع وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفروع المناطق الأستاذ ياسر البابطين، بحضور الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة منطقة جازان د. عيسى البناوي والمشرف العام على تمكين الفروع المهندس محمد العقيل، ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة م. أحمد القنفذي .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك لتنفيذ العديد من البرامج و المبادرات التنموية بمنطقة جازان، كما تم تقديم عرض تعريفي عن برنامج مبادرات المناطق.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي حرصاً على تحقيق التكامل بين القطاعات الحكومية بما يحقق التنمية المستدامة للإنسان والمكان.