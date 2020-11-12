“ريالي” يمنح تعليم الأحساء المركز الأول على مستوى المملكة

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حصدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء ممثلاً بالنشاط الطلابي المستوى الذهبي والمركز الأول على مستوى المملكة للعام الدراسي 1440/1441 هـ، في برنامج ريالي للوعي المالي، والذي يهدف لتأهيل مليوني طالب وطالبة في عموم المدارس والجامعات حتى العام 2020 وتعزيز الوعي المالي لدى المجتمع، بالشراكة مع شركة “سدكو القابضة “.

من جهته شكر مدير عام التعليم بمحافظة الأحساء حمد بن محمد العيسى سفراء ريالي على تفاعلهم في هذه المبادرة التي قدمتها الوزارة وتمنى لهم التوفيق وتحقيق أعلى مستويات الإنجاز الذي يعود على الطلاب والطالبات بالنفع، وأشاد بالدور الكبير الذي قامت به مساعدة مدير التعليم الأستاذة خلود الكليبي ومديرة إدارة النشاط الطلابي الأستاذة هيفاء البشير.

إلى ذلك كرم مدير عام التعليم حمد العيسى، مدير إدارة النشاط صلاح المغربي وخبير ريالي محمد الدعيج وسفراء ريالي نظير جهودهم في تحقيق هذا الإنجاز.