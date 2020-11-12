فتح التسجيل بالنسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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أعلن نادي الإبل اليوم عن فتح باب التسجيل في مسابقات النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، من 12 حتى 19 نوفمبر الحالي.

وينطلق مهرجان الإبل في الأول من ديسمبر المقبل، ويستمر لمدة 45 يوماً، وتنطلق المنافسات بمسابقة فئة الفحل إنتاج لون مجاهيم، فيما يختتم المهرجان بمسابقة الهجيج “جميع الألوان”.

وتشهد النسخة الخامسة تطويرات جديدة لمسابقات مزاين الإبل حيث سيكون هناك تغييراً للفئات وإلغاء شرطي القسم إضافة إلى الوسم لتحديد ملكية الإبل والاكتفاء بالوثيقة النظامية الشريحة الإلكترونية باستثناء فئة كأس النادي.

وأوضح النادي أن الفئات الجديدة في فئة الجمل شملت فئة بيرق المؤسس التي قلصت إلى 80 متناً عوضاً عن 100 باستثناء لوني الحمر والشقح، وارتفعت الأعداد في فئتي سيف الملك إلى 60 متناً عوضاً عن 50 وشلفا ولي العهد إلى 40 عوضاً عن 30 متناً, مشيراً إلى أن فئة الفحل وإنتاجه رُفعت إلى تسعة بكار وقعود وتحديد سن الإنتاج من ثنيه وأقل, مبيناً أن عدد المراكز في فئات الجمل الجديدة تشمل 10 مراكز متوجة و 5 مراكز في فئات الفرديات الدق والجل والمفاريد والفحل وإنتاجه, لافتاً النظر إلى أن الشريحة الإلكترونية الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة باتت الوثيقة الوحيدة المعترف بها في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل وإسقاط شرطي القسم والوسم باستثناء فئة كأس النادي.

وأكمل نادي الإبل استعداداته لإنطلاقة المهرجان، ووضعت إدارته برئاسة فهد بن فلاح بن حثلين، كافة الترتيبات الصحية التي تضمن سلامة مرتادي النسخة الخامسة للمهرجان, إذ أكدت إدارة النادي أن سلامة الجميع تشكّل أولوية قصوى بالنسبة لمسؤولي النادي، مناشدة الجميع بالالتزام بالإجراءات الصحية والتعاون مع الفرق الصحية التي ستكون متواجدة في أرض المهرجان على مدار الساعة.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يقام بالصياهد الجنوبية للدهناء 120 كيلومتراً شمال شرقي الرياض، على مساحة تتجاوز 225 كيلو مترا مربعاً ويحظى بمشاركة أكثر من 1800 مشارك سنوياً ووجود أكثر من 38 ألف متن من الإبل، وتقام فيه العديد من المسابقات أبرزها المزاين وسباقات الهجن والطبع ومنافسات الهجيج.