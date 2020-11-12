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عبر الاتصال المرئي‫

رئيس هيئة الأركان العامة يشارك في اجتماع الدورة (١٧) للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة في ⁧‫دول مجلس التعاون الخليجي‬⁩

رئيس هيئة الأركان العامة يشارك في اجتماع الدورة (١٧) للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة في ⁧‫دول مجلس التعاون الخليجي‬⁩
http://almnatiq.net/?p=921107
المناطق - الرياض

‬شارك معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم اجتماع الدورة السابعة عشر للجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوات المسلحة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي عن شكره وتقديره لرئيس الاجتماع معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما شكر معاليه الجهود التي تبذلها الشؤون العسكرية بالأمانة العامة في التحضير والتنسيق لاجتماعات العمل العسكري الخليجي المشترك التي تساهم في دفع مسيرة التكامل الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, موجهاً الشكر والتقدير لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأركان بدول المجلس على دعمهم الدائم والمستمر لمنجزات العمل العسكري الخليجي المشترك.

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