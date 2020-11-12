المهندس الفضلي يطلق منصة رقمية للتنسيق التشغيلي بين شركاء الأعمال في قطاع المياه

المناطق - واس

أطلق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم في مقر الوزارة (منصة التنسيق التشغيلي الرقمية)، وذلك بهدف توحيد الإجراءات التشغيلية بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية، وشركة نقل وتقنيات المياه.

وأوضحت الوزارة، أن المنصة تعد إحدى مبادرات التميز التشغيلي بين شركاء الأعمال في قطاع المياه، وتهدف إلى جمع البيانات التشغيلية، من خلال ثلاثة أهداف رئيسة تتمثل في: الاتفاق على منهجية لتنسيق العمليات لتوحيد الإجراءات بين شركاء وحدات الأعمال على مستوى المملكة، وتطوير جودة الأعمال عبر توحيد الآلية التنسيقية لتسهيل اتخاذ القرارات التشغيلية وسرعة التنفيذ بما ينعكس على خفض التكاليف وتوفير الوقت، بالإضافة إلى مشاركة أصحاب القرار واطلاعهم على المتغيرات التشغيلية على مستوى قطاعـات الميـاه جميع عبر تمكينهم مـن رفع التقارير اللحـظية إلى جهات أخرى.

الجدير بالذكر أن منصة التنسيق التشغيلي الرقمية تمت بجهود ذاتية وبدأت بمرحلة تصميم المنصة في يوليو الماضي من خلال حصر جميع منهجيات التنسيق السابقة بين جميع القطاعات، ليليها سلسلة اجتماعات تنسيقية في أغسطس للوصول إلى آلية موحدة، ومن ثم بناء وتطوير المنصة إلكترونية في سبتمبر، عطفاً عن تنظيم ورش تعريفية وبرامج تدريبية للشركاء بدءًا من أكتوبر الماضي تستمر باستمرار التطوير الدائم لها.