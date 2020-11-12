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العماري بطلًا للبندقية والعنزي يتوج بذهبية المسدس في بطولة الرماية

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العماري بطلًا للبندقية والعنزي يتوج بذهبية المسدس في بطولة الرماية

العماري بطلًا للبندقية والعنزي يتوج بذهبية المسدس في بطولة الرماية
http://almnatiq.net/?p=921121

تُوج الرامي مسفر العماري بالمركز الأول والميدالية الذهبية, في منافسات البندقية, وحقق الرامي عطا الله العنزي المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات المسدس اليوم في ختام بطولة الاتحاد السعودي للرماية (المرحلة الثانية) لأسلحة ضغط الهواء لمسافة 10أمتار التي أقيمت خلال الفترة من 8 حتى 12 نوفمبر الجاري لفئة الممتاز بميدان الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض.
وحل ثانياً في منافسات البندقية “ضغط الهواء” الرامي فايز العنزي محققاً الفضية , فيما جاءت البرونزية من نصيب الرامي ‏عبدالعزيز العنزي بحلوله ثالثاً في المنافسات.
ونال الرامي محمد العمري المركز الثاني والميدالية الفضية في “المسدس”, وحل ثالثاً الرامي محمد الهلالي محققاً الميدالية البرونزية.
وتوج الفائزين في البطولة مدير معهد تدريب الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض “العقيد” إبراهيم اللميلم والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرماية أحمد الشهراني وضابط مسابقات الرماية بحرس الحدود “النقيب” عبدالله المجادعه، كما كرم المدير التنفيذي للاتحاد الحكام المشاركين في إدارة وتنظيم منافسات البطولة وهم محمد العسيري ، أحمد القيسي، محمد العنزي ، عايض المالكي ، خالد الشيباني ، عبدالله السويد ، خالد السريع ، متعب السعيد وفهد المواش.

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