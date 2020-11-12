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مقتل 8 جنود أجانب في سقوط مروحية بالبحر الأحمر قرب جزيرة تيران

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مقتل 8 جنود أجانب في سقوط مروحية بالبحر الأحمر قرب جزيرة تيران

مقتل 8 جنود أجانب في سقوط مروحية بالبحر الأحمر قرب جزيرة تيران
http://almnatiq.net/?p=921131
المناطق - وكالات

سقطت مروحية تابعة لقوات حفظ السلام التي تعمل بجزيرة سيناء، في البحر الأحمر قرب جزيرة تيران، الخميس، مما أسفر عن مقتل 8 جنود من جنسيات مختلفة.

وأوضحت “فرانس برس” نقلا عن مصدر إسرائيلي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن القتلى هم 6 أميركيين وفرنسي وتشيكي، وإنهم جميعهم أعضاء في القوة الدولية المكلفة مراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الموقع عام 1979.

وكان مراسل “سكاي نيوز عربية” في مصر، أفاد في وقت سابق بسقوط الطائرة المروحية.

وتنص ملاحق اتفاق السلام على نشر قوة مراقبة متعددة الجنسيات منذ عام 1981، وتضم هذه القوة حاليا ما يزيد قليلا عن 1100 جندي من جنسيات مختلفة منتشرين في شبه جزيرة سيناء.

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