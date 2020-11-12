رئيس جامعة الجوف يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

المناطق - الجوف

المركز الجامعي للإعلام والاتصال:

أطلق رئيس جامعة الجوف أ.د. محمد بن عبد الله حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، مؤكداً أهمية الدور التوعوي في الجانب الصحي والتعاون مع (الصحة) لتقديم المعلومة الصحيحة والأخذ بيد المستفيدين لأفضل مستويات الوعي الصحي لكي لا يعتمدون في معلوماتهم على مصادر غير موثوقة.

وأوضح مدير إدارة المنشآت الطبية د. أحمد الهويدي أن الحملة تأتي انطلاقاً من حرص واهتمام الجامعة برفع مستوى الوعي والوقاية الصحية وتحصين ووقاية الأفراد من الإصابة بالإنفلونزا، وتماشياً مع الحملة الوطنية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية التي تهدف إلى تحصين أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، مضيفاً أن الحملة تهدف إلى توعية وتثقيف منسوبي الجامعة ومنسوباتها بأهمية هذا اللقاح لجميع الفئات العمرية خاصة كبار السن ومرضى السكري والمصابين بأمراض الجهاز التنفسي للوقاية من الإنفلونزا ومضاعفاتها.

وذكر د.الهويدي أن الجامعة أتاحت لكافة منسوبيها أخذ اللقاح من خلال المركز الطبي بالمدينة الجامعية وتخصيص عيادات طبية في كليتي الطب وطب الأسنان ومجمع الطالبات بسكاكا لاستقبال الراغبين في الحصول على التطعيمات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وكل ذلك بالتكامل مع صحة الجوف.