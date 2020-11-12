احدث الأخبار

صدور عدداً من الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المخالفات والتجاوزات الإعلامية الرياضية
أبرز المواد
 رئيس جامعة الجوف يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية
منطقة الجوف
 200 سلم كهربائي تسهل الحركة في المسجد الحرام
أبرز المواد
 10 اختراعات مصرية قديمة “غيرت العالم”.. لن تصدق أنهم أخترعوها
أبرز المواد
 مقتل 8 جنود أجانب في سقوط مروحية بالبحر الأحمر قرب جزيرة تيران
أبرز المواد
 بايدن وإيران.. مبعوث أمريكي يكشف سياسة واشنطن “الجديدة”
أبرز المواد
 العماري بطلًا للبندقية والعنزي يتوج بذهبية المسدس في بطولة الرماية
أبرز المواد
 الجمارك السعودية تُكمل استعداداتها لافتتاح منفذ جديدة عرعر
أبرز المواد
 طيران الأمن برئاسة أمن الدولة تفتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية
أبرز المواد
 المهندس الفضلي يطلق منصة رقمية للتنسيق التشغيلي بين شركاء الأعمال في قطاع المياه
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان العامة يشارك في اجتماع الدورة (١٧) للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة في ⁧‫دول مجلس التعاون الخليجي‬⁩
أبرز المواد
 فتح التسجيل بالنسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
صدور عدداً من الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المخالفات والتجاوزات الإعلامية الرياضية

صدور عدداً من الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المخالفات والتجاوزات الإعلامية الرياضية

أبرز المواد
رئيس جامعة الجوف يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

رئيس جامعة الجوف يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

منطقة الجوف
200 سلم كهربائي تسهل الحركة في المسجد الحرام

200 سلم كهربائي تسهل الحركة في المسجد الحرام

أبرز المواد
10 اختراعات مصرية قديمة “غيرت العالم”.. لن تصدق أنهم أخترعوها

10 اختراعات مصرية قديمة “غيرت العالم”.. لن تصدق أنهم أخترعوها

أبرز المواد

صدور عدداً من الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المخالفات والتجاوزات الإعلامية الرياضية

صدور عدداً من الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المخالفات والتجاوزات الإعلامية الرياضية
http://almnatiq.net/?p=921145
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالتعاون مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بياناً يؤكد على الضوابط واللوائح تجاه أي تجاوزات أو إساءات أو طرح مسيء عبر منصات الإعلام المختلفة من شأنه أن يؤجج التعصب ويضاعف الاحتقان ويُخرج المنافسات الرياضية عن المسار الذي تستهدفه، مع الحفاظ على حق النقد وممارسته وفق معايير المهنية الإعلامية وما يتطلبه ذلك من مصداقية وشفافية ووضوح في الطرح والنقاش الإعلامي.
وجاء في البيان أن الهيئة وبالتعاون مع اتحاد الإعلام الرياضي وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ومعالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أقرت عدداً من الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المخالفات والتجاوزات الإعلامية بحيث تتولى لجنة الالتزام بالهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع النظر والبت في التجاوزات الإعلامية وإيقاع الجزاءات بشكل عاجل، وتشمل العقوبات غرامات مالية تصل إلى الحد الأعلى المنصوص عليها في نظام الإعلام المرئي والمسموع بما يتناسب مع حجم وجسامة المخالفة؛ كما سيتم إحالة التجاوزات الإعلامية الداخلة ضمن اختصاصات الجهات الأخرى لاتخاذ ما يلزم حسب اختصاصها.
وأكدت الهيئة وبالتنسيق المباشر مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي على ضرورة التزام القنوات الفضائية والبرامج الرياضية بعدم السماح بظهور أي ضيف ممن اشتهر بوصفه إعلامي إلا بعد الحصول على عضوية الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وتصنيف مهني من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إلى جانب إلزام القنوات الفضائية والبرامج الرياضية بوضع آلية محددة تطبق فوراً بما يكفل عدم تكرار الأخطاء والتجاوزات والتعامل معها عند حدوثها، ووضع حد لكل طرح مخالف لضوابط المحتوى الإعلامي بما في ذلك إزالة المحتوى المخالف من تسجيلات الحلقة وعدم عرضها على المنصات الرقمية.
وتتطلع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي مع إعلان هذه الإجراءات للنهوض بالإعلام الرياضي وبكل ما يطرح عبر منصات الإعلام المختلفة والبعد كل البعد عن المهاترات والسجالات الإعلامية التي تخالف المبدأ الذي يقوم عليه الإعلام المهني؛ مع ضرورة الابتعاد عن كل ما يثير التعصب والاحتقان بين أفراد المجتمع، مع التأكيد على حرية النقد البنَّاء دون إساءة أو تجريح.

روابط ذات صلة

200 سلم كهربائي تسهل الحركة في المسجد الحرام

200 سلم كهربائي تسهل الحركة في المسجد الحرام
10 اختراعات مصرية قديمة “غيرت العالم”.. لن تصدق أنهم أخترعوها

10 اختراعات مصرية قديمة “غيرت العالم”.. لن تصدق أنهم أخترعوها
مقتل 8 جنود أجانب في سقوط مروحية بالبحر الأحمر قرب جزيرة تيران

مقتل 8 جنود أجانب في سقوط مروحية بالبحر الأحمر قرب جزيرة تيران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*