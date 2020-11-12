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شركة “بيونتيك” الألمانية تكشف أحد أسرار لقاحها المضاد لكورونا

شركة “بيونتيك” الألمانية تكشف أحد أسرار لقاحها المضاد لكورونا
http://almnatiq.net/?p=921153
المناطق - وكالات

أكد رئيس شركة الهندسة الحيوية الألمانية “بيونتيك”، أوغور شاهين، أن اللقاح، الذي تم تطويره بالاشتراك مع شركة الأدوية الأمريكية “فايزر”، يوفر مناعة ضد كورونا لمدة عام على الأقل.

وقال شاهين لشبكة “فوكس نيوز”: “أتوقع شخصيا أن يكون اللقاح قادرا على حمايتنا لمدة عام على الأقل.. إذا اكتشفنا أننا بحاجة إلى إعادة التطعيم، فيمكننا القيام بذلك في غضون عام”.

وأعلنت الشركتان في 9 نوفمبر الجاري، أن اللقاح أظهر فعالية تزيد عن 90% في الوقاية من عدوى “كوفيد – 19″، في التجارب السريرية النهائية، ويمكن تقديم الطلب على اللقاح الأمريكي في وقت مبكر من نوفمبر الحالي.

يذكر أن روسيا أعلنت في شهر أغسطس الماضي، عن لقاح “سبوتنيك V” المضاد لفيروس كورونا، وأن نسبة نجاحه قدرت بـ92%.

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