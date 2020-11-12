ثلاثة برامج تثقيفية في دور ومراكز الموارد البشرية بالرياض

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نفذت دار الضيافة الاجتماعية للفتيات بالرياض ومركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية ومركز التنمية الاجتماعية بالرياض خلال الأسبوع الحالي ثلاثة برامج تثقيفية بالتعاون مع مجموعة من الجهات الخارجية وبحضور 150 مستفيد ومستفيدة .

أولى هذه البرامج محاضرة نظمتها دار الضيافة بعنوان ” دور الاخصائي الاجتماعي في التعامل مع الحالات” و اشتملت محاورها على شرح وافي لطبيعة عمل الاخصائي الاجتماعي في مجال الرعاية والمجال الطبي والمدرسي ، فيما نظم تأهيل الإناث بالدرعية بالتعاون مع المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية دورة ” اساسيات المسؤولية الاجتماعية” وتعرف خلالها المتدربون على مفهوم المسؤولية الاجتماعية واهميتها في مراكز التأهيل وآلية تنفيذها وقياس مخرجاتها كما نظم مركز التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية لقاءً توعوياً عن مكافحة العدوى وبرامجها في المستشفيات والحماية من الأمراض المزمنة.

وتعد هذه الدورات واللقاءات التوعوية من اهم اعمال فرق البرامج والأنشطة في الدور والمراكز التابعة لفرع ورارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض والتي تهدف من خلالها الى تطوير قدرات ومهارات منسوبيها ومستفيديها من الجنسين واكسابهم الخبرات المتنوعة في شتى المجالات.