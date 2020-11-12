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وزير الدولة للشؤون الخارجية يجري لقاءً صحافياً مع وكالة الأنباء الألمانية

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وزير الدولة للشؤون الخارجية يجري لقاءً صحافياً مع وكالة الأنباء الألمانية

وزير الدولة للشؤون الخارجية يجري لقاءً صحافياً مع وكالة الأنباء الألمانية
http://almnatiq.net/?p=921174
المناطق - واس

أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر إقامته ببرلين اليوم، لقاءً صحافياً مع وكالة الأنباء الألمانية DPA، وذلك على هامش زيارة معاليه الرسمية لجمهورية ألمانيا الاتحادية.
‏‎واستعرض معاليه خلال اللقاء، العلاقات التاريخية التي تجمع المملكة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، ووجهة نظرها تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وكذلك التطورات التي تشهدها المملكة في المجالات كافة، وبرامجها وخططها في رئاستها لمجموعة العشرين.

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