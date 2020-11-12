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أمير القصيم يلتقي القلادي بعد فوزه بجائزة التميز الإعلامي

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أمير القصيم يلتقي القلادي بعد فوزه بجائزة التميز الإعلامي

أمير القصيم يلتقي القلادي بعد فوزه بجائزة التميز الإعلامي
http://almnatiq.net/?p=921177
المناطق / بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بإمارة المنطقة , اليوم , مراسل قناة الإخبارية بالمنطقة سعيد بن محمد القلادي بعد فوزه بالمركز الثاني بجائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني والتي تنظمها وزارة الإعلام بعمل “ملحمة الصحراء”.

وهنأ سموه القلادي على فوزه بالجائزة , مشيداً بما قدمه بتقرير “ملحمة الصحراء” والذي يحكي رحلة تأسيس هذه البلاد المباركة على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ , مثمناً الجهود التي يبذلها مدير عام قناة الإخبارية فارس بن حزام في تشجيع وتحفيز المواهب من أبناء الوطن, تجاه رسم كافة المنجزات التاريخية والأعمال المرتبطة بتاريخ هذا الوطن, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جانبه قدم القلادي شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على تشجيعه الدائم وتحفيزه لكافة الأعمال الإعلامية الخادمة للمنطقة والوطن والتي يقدمها أبناء المنطقة , مشيراً على أن تقرير “ملحمة الصحراء” الذي قدم عبر قناة الإخبارية هو جزء من تاريخ الوطن, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.

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