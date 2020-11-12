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“تعليم القصيم” الأولى على مستوى المملكة في دعم “مسابقة مدرستي”

“تعليم القصيم” الأولى على مستوى المملكة في دعم “مسابقة مدرستي”
http://almnatiq.net/?p=921183
المناطق / بريدة

تصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم القائمة المعتمدة من قبل وزارة التعليم للإدارات الداعمة لمسابقة مدرستي، من بين 47 إدارة تعليمية على مستوى المملكة، في منجز يحقق حجم الشراكات المجتمعية مع الميدان التعليمي، والتي تعمل على تفعيلها واستمرار استثمارها الخطط التطويرية، التي يقوم بها تعليم القصيم.

ووضعت إحصائيةُ وزارة التعليم حتى تاريخ 24-3-1442هـ الإدارةَ العامة للتعليم بمنطقة القصيم بالمركز الأول، بقيمة الدعم المقدم لإنجاح وتفعيل منافسات مسابقة مدرستي، في إنجاز يعكس حجم التفاعل والتعاطي الكبير من قبل جميع شرائح المجتمع، ودخول قطاع الأعمال والشراكات المجتمعية في الإسهام في تحقيق أهداف المسابقة.

حيث سعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، إلى استثمار وتفعيل الشراكات المجتمعية مع القطاع الخاص، ورجال الأعمال، بما يخدم تجويد العملية التعليمية، في ظروفها الراهنة، من خلال عملية التعلم عن بعد، وجاءت الشراكة مع رجل الأعمال محمد بن إبراهيم الخضير، الذي قدم دعمًا ماليًا يخص منافسات المشاركين على مستوى الإدارة، بعد إيجاد تنظيم خاص لمنسوبي تعليم القصيم لتجويد المشاركات، وتحفيز المتسابقين، يتوازى مع منافسات المسابقة في مجراها الوزاري.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، والعمل على إثراء المحتوى التعليمي، وتنمية مهارات التعليم، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية في البيئة الافتراضية، وتكريس الممارسات الإيجابية مع التقنية، من خلال التسابق الرقمي من قبل جميع الفئات المشاركة في الموضوعات الداعمة لعملية التعليم والتعلم عن بعد، وتقديم محتوى مُصمم ومُنتج بطريقة إبداعية ومتفردة.

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