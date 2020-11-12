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إستمراراً لدور منابر الجمعة في التوعية بخطر الجماعة المنحرفة وبيان خطرها على الدين والأوطان

وزير الشؤون الإسلامية يوجه الخطباء بالمملكة بتخصيص خطبة الجمعة غدا عن بيان كبار العلماء حول جماعة الإخوان الإرهابية

وزير الشؤون الإسلامية يوجه الخطباء بالمملكة بتخصيص خطبة الجمعة غدا عن بيان كبار العلماء حول جماعة الإخوان الإرهابية
http://almnatiq.net/?p=921187
المناطق - الرياض

وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عموم الخطباء بمناطق المملكة بتخصيص خطبة الغد الجمعة الموافق 27/3/1442هـ ، للحديث عن أهمية الإجتماع على الحق والتحذير من التفرق والاختلاف وكل ما يؤثر على وحدة الصف خلف ولي الأمر، والتحذير من الجماعات ذات البيعة والتنظيم وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وأنهم من الخوارج، كما تضمن التوجيه قراءة بيان هيئة كبار العلماء كاملاً أثناء الخطبة .

جاء ذلك في تعميم أصدره معالي الوزير آل الشيخ لعموم الخطباء في الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة اليوم تضمن تخصيص خطبة الجمعة للتنويه والإشادة ببيان هيئة كبار العلماء بالمملكة الصادر يوم أمس والمتضمن تجريم جماعة الإخوان المسلمين وأنها جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام .

ويأتي التعميم في إطار حرص وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على أهمية البيان الشرعي والتحذير من الجماعات المتطرفة وبيان خطرهم على الدين والمجتمع، واستمراراً لما يقوم به الخطباء من الحث على الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف وتبصير الناس بخطر جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات، تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة .

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