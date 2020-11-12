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هيئة تقويم التعليم تنفذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي مع جامعة تبوك

هيئة تقويم التعليم تنفذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي مع جامعة تبوك
http://almnatiq.net/?p=921194
المناطق - تبوك:

المناطق- تبوك :وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد” اليوم عقود تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي مع جامعة تبوك بحضور معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان ومعالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله مفرح الذيابي وذلك في مقر الهيئة.وتضمنت عقود تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لبرامج البكالوريوس وعددها سبعة برامج (الطب والجراحة دكتور صيدلي تقنية المختبرات الطبية، الشريعة اللغة الإنجليزية الرياضيات التمويل والاستثمار).وقال معالي رئيس جامعة تبوك أن الهدف من توقيع هذه العقود هو نشر ثقافة الاعتماد الأكاديمي وتحسين الأداء ورفع المستوى والتشارك في الهيئة في عملية زرع ثقافة الاعتماد.وأشار إلى أن الاعتماد المؤسسي والبرامجي هو إضافة تعتمد على تحسين الأداء للجهات التي تحصل على الاعتماد وهي جهات مخولة تم تقييم أدائها ومخرجاتها والتأكد من وجود نظام لعملية ضمان الجودة فيها.وأكد أن جامعة تبوك وهيئة تقويم التعليم والتدريب بدأتا شراكة فعالة منذ التأسيس وقد توجت العام الماضي بالحصول على الاعتماد المؤسسي لمدة سبع سنوات وهو اعتماد غير مشروط.

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