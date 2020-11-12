احدث الأخبار

تحطم طائرة تابعة لقوة المراقبين الدوليين في سيناء المصرية
أبرز المواد
 صدور الموافقة الكريمة على تسمية أعضاء مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز
منطقة مكة المكرمة
 هيئة تقويم التعليم تنفذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي مع جامعة تبوك
منطقة تبوك
 أمين منطقة تبوك ينشئ بلدية وسط البلد ويصدر تكليفات
منطقة تبوك
 وزير الشؤون الإسلامية يوجه الخطباء بالمملكة بتخصيص خطبة الجمعة غدا عن بيان كبار العلماء حول جماعة الإخوان الإرهابية
أبرز المواد
 “تعليم القصيم” الأولى على مستوى المملكة في دعم “مسابقة مدرستي”
منطقة القصيم
 أمير حائل: خطاب خادم الحرمين الشريفين .. أكد على أسس الوحدة والتضامن والشورى
منطقة حائل
 أمير القصيم يلتقي القلادي بعد فوزه بجائزة التميز الإعلامي
منطقة القصيم
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يجري لقاءً صحافياً مع وكالة الأنباء الألمانية
أبرز المواد
 أمير الجوف: الخطاب الملكي جاء لتطوير السياسة الداخلية والخارجية للمملكة
منطقة الجوف
 أمير منطقة تبوك : خطاب خادم الحرمين الشريفين …اتسم بالوضوح والشمولية وتأكيد للنهج القويم للمملكة في سياساتها الداخلية والخارجية
منطقة تبوك
 اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة
أبرز المواد
تحطم طائرة تابعة لقوة المراقبين الدوليين في سيناء المصرية

تحطم طائرة تابعة لقوة المراقبين الدوليين في سيناء المصرية

أبرز المواد
صدور الموافقة الكريمة على تسمية أعضاء مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز

صدور الموافقة الكريمة على تسمية أعضاء مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز

منطقة مكة المكرمة
هيئة تقويم التعليم تنفذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي مع جامعة تبوك

هيئة تقويم التعليم تنفذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي مع جامعة تبوك

منطقة تبوك
أمين منطقة تبوك ينشئ بلدية وسط البلد ويصدر تكليفات

أمين منطقة تبوك ينشئ بلدية وسط البلد ويصدر تكليفات

منطقة تبوك

تحطم طائرة تابعة لقوة المراقبين الدوليين في سيناء المصرية

تحطم طائرة تابعة لقوة المراقبين الدوليين في سيناء المصرية
http://almnatiq.net/?p=921200
المناطق - وكالات

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، الخميس، نقلا عن مصدر إسرائيلي، بمقتل 7 جنود من جنسيات مختلفة إثر تحطم مروحية لقوة المراقبين الدوليين في سيناء المصرية.

وقال المصدر إن القتلى هم 5 أميركيين وفرنسي وتشيكي وجميعهم أعضاء في القوة الدولية المكلفة مراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الموقع عام 1979.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مروحية إسرائيلية تقوم بنقل الجرحى لتلقي العلاج في إسرائيل ، وقد قام الرئيس المنتخب جو بايدن بتيعزية عائلات ضحايا تحطم مروحية حفظ السلام قبالة شرم الشيخ.

روابط ذات صلة

وزير الشؤون الإسلامية يوجه الخطباء بالمملكة بتخصيص خطبة الجمعة غدا عن بيان كبار العلماء حول جماعة الإخوان الإرهابية

وزير الشؤون الإسلامية يوجه الخطباء بالمملكة بتخصيص خطبة الجمعة غدا عن بيان كبار العلماء حول جماعة الإخوان الإرهابية
وزير الدولة للشؤون الخارجية يجري لقاءً صحافياً مع وكالة الأنباء الألمانية

وزير الدولة للشؤون الخارجية يجري لقاءً صحافياً مع وكالة الأنباء الألمانية
اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة

اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*