منظمة الصحة العالمية تعلن خطوة مرتقبة لانتهاء فيروس كورونا

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أكدت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان، أن فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، قد ينتهي حين يتم تطعيم حوالي 70٪ من سكان العالم ضد الفيروس.

وشددت سواميناثان على ضرورة أن يكون اللقاح آمنًا وفعالًا، وأن يلبي كل معايير منظمة الصحة العالمية الضرورية في مثل هذه المجالات، وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق عن رقم قياسي جديد لعدد الإصابات بفيروس كورونا المكتشفة في العالم.

وتجاوز عدد الحالات الجديدة لهذا الأسبوع 3.6 مليون حالة، ورُصد أن هذا الرقم الأسبوعي هو الأعلى منذ بداية الوباء، كما تم تسجيل أكبر نسبة من حالات الإصابة الجديدة في المنطقة الأوروبية.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد أعرب عن أمله بالحصول على لقاح لفيروس كورونا في نهاية هذا العام، معتبرا أن لقاح شركة «فايزر» الأمريكية واعد للغاية.

وكشف أن لديه فريقا يعمل على دراسة أصل فيروس كورونا، يضم خبراء من الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا والسودان والدنمارك وهولندا وألمانيا واليابان وفيتنام وبريطانيا.