احدث الأخبار

بـ 50 مليون ريال: “تصفية” تنهي مزاد مساهمة المشيحة بالقصيم
أبرز المواد
 خلال 24 ساعة: 143.408 إصابة و 1.479 حالة وفاة بكورونا في أمريكا
أبرز المواد
 مصدر مسؤول: التعامل مع حريق اندلع بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان
أبرز المواد
 منظمة الصحة العالمية تعلن خطوة مرتقبة لانتهاء فيروس كورونا
أبرز المواد
 الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بالشمالية والجوف وحائل
أبرز المواد
 وزير الرياضة: دعم ولي العهد بمثابة كلمة السر وراء الإنجازات
أبرز المواد
 وزارة الطاقة: التعامل مع حريق بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان
أهم الاخبار
 التحالف: اعتراض وتدمير 5 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 صراخ “معنفة خميس مشيط” يتصدر تويتر.. وبيان عاجل لـ”العنف الأسري”
أبرز المواد
 تحطم طائرة تابعة لقوة المراقبين الدوليين في سيناء المصرية
أبرز المواد
 صدور الموافقة الكريمة على تسمية أعضاء مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز
منطقة مكة المكرمة
 هيئة تقويم التعليم تنفذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي مع جامعة تبوك
منطقة تبوك
بـ 50 مليون ريال: “تصفية” تنهي مزاد مساهمة المشيحة بالقصيم

بـ 50 مليون ريال: “تصفية” تنهي مزاد مساهمة المشيحة بالقصيم

أبرز المواد
خلال 24 ساعة: 143.408 إصابة و 1.479 حالة وفاة بكورونا في أمريكا

خلال 24 ساعة: 143.408 إصابة و 1.479 حالة وفاة بكورونا في أمريكا

أبرز المواد
مصدر مسؤول: التعامل مع حريق اندلع بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان

مصدر مسؤول: التعامل مع حريق اندلع بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان

أبرز المواد
منظمة الصحة العالمية تعلن خطوة مرتقبة لانتهاء فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية تعلن خطوة مرتقبة لانتهاء فيروس كورونا

أبرز المواد

بـ 50 مليون ريال: “تصفية” تنهي مزاد مساهمة المشيحة بالقصيم

بـ 50 مليون ريال: “تصفية” تنهي مزاد مساهمة المشيحة بالقصيم
http://almnatiq.net/?p=921223
المناطق_القصيم

أنهت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، بيع 90% من أراضي مخطط مساهمة المشيحة في القصيم، بمبلغ قارب الخمسين مليون ريال، وذلك في مزادها العلني الذي أقامته يومي الثلاثاء والأربعاء الماضي في القاعة الكبرى بمحافظة البكيرية.

ويبلغ مجموع المساحات التي طرحت للبيع نحو 302,424.29 مترا مربعا، استعداداً لتصفية المساهمة وتسليم المساهمين فيها حقوقهم بعد الانتهاء من إجراءات الإفراغ.

ويعتبر المخطط من أهم المخططات في المنطقة لقربه من الدوائر الحكومية وأهم الطرق الرئيسة كطريق الملك فهد وطريق القصيم .

روابط ذات صلة

خلال 24 ساعة: 143.408 إصابة و 1.479 حالة وفاة بكورونا في أمريكا

خلال 24 ساعة: 143.408 إصابة و 1.479 حالة وفاة بكورونا في أمريكا
مصدر مسؤول: التعامل مع حريق اندلع بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان

مصدر مسؤول: التعامل مع حريق اندلع بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان
منظمة الصحة العالمية تعلن خطوة مرتقبة لانتهاء فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية تعلن خطوة مرتقبة لانتهاء فيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*