بـ 50 مليون ريال: “تصفية” تنهي مزاد مساهمة المشيحة بالقصيم

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أنهت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، بيع 90% من أراضي مخطط مساهمة المشيحة في القصيم، بمبلغ قارب الخمسين مليون ريال، وذلك في مزادها العلني الذي أقامته يومي الثلاثاء والأربعاء الماضي في القاعة الكبرى بمحافظة البكيرية.

ويبلغ مجموع المساحات التي طرحت للبيع نحو 302,424.29 مترا مربعا، استعداداً لتصفية المساهمة وتسليم المساهمين فيها حقوقهم بعد الانتهاء من إجراءات الإفراغ.

ويعتبر المخطط من أهم المخططات في المنطقة لقربه من الدوائر الحكومية وأهم الطرق الرئيسة كطريق الملك فهد وطريق القصيم .