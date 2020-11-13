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إيران: عدد الضحايا في 465 مدينة یتخطى 151.800 شخص

إيران: عدد الضحايا في 465 مدينة یتخطى 151.800 شخص
http://almnatiq.net/?p=921227
المناطق_الرياض

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد ضحايا كورونا في 465 مدينة في إيران تجاوز 151 ألفا و 800 ضحية.

وصل عدد الضحايا في كل من محافظات طهران إلى 36891 شخصًا، وفي خراسان رضوي إلى 11340 شخصًا، وفي أصفهان إلى 8518 شخصًا.

وفي قم إلى 6355 شخصًا، وفي أذربيجان الشرقية إلى 5547 شخصًا، وفي أذربيجان الغربية إلى 4649 شخصًا، وفي ألبرز إلى 4185 شخصًا.

وفي فارس إلى 4115 شخصًا، وفي كلستان إلى 3956 شخصًا، وفي همدان إلى 3920 شخصًا، وفي سيستان وبلوجستان إلى 3871 شخصًا، وفي كرمنشاه إلى 3323 شخصًا، وفي مركزي إلى 2755 شخصًا.

وفي يزد إلى2600 شخص، وفي كرمان إلى 2525 شخصًا، وفي أردبيل إلى 1663 شخصًا، وفي بوشهر إلى 1684 شخصًا، وفي زنجان إلى 1425 شخصًا، وفي خراسان الجنوبية إلى 1316 شخصًا، وفي جهارمحال وبختياري إلى 1195 شخصًا، وفي كهكيلوية وبوير أحمد إلى 1069 شخصًا.

وقال محمد رضا هاشميان اختصاصي وحدة العناية المركزة بمستشفى مسيح دانشوري “لا أحد يتحمل المسؤولية في كورونا. أصبح الجميع مراسلين.

وقال : لا أحد يتبنى مسؤولية 450 مريضاً توفوا اليوم. لا أحد يقول إنه إذا كانت إحصائيات الدولة خاطئة في كورونا، فأنا المقصّر وأعتذر وأقول إن مشكلتنا في هذه.

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