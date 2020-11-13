احدث الأخبار

رغم كورونا.. السعوديون أكثر الشعوب إقبالاً على السينما
أبرز المواد
 السديس يشيد بمضامين حديث ولي العهد.. ويؤكد: دولتنا باتت من أهم اقتصاديات العالم
أبرز المواد
 ديوان المظالم: الخطاب الملكي يؤكد النهج الثابت للمملكة واستمرار النماء وفق رؤية استراتيجية
أبرز المواد
 رئيس هيئة مكافحة الفساد: ولي العهد أكد أن القضاء على الفساد واجتثاث جذوره مهمة وطنية للحفاظ على المال العام
أبرز المواد
 مسؤول يمني: ضبط سفينة صيد إيرانية أثناء قيامها بالصيد غير المشروع في البحر العربي
أبرز المواد
 الشيخ السند: بلادنا قضت على الإرهاب واستئصال شأفة الخوارج وتخليص المسلمين من شرهم
أبرز المواد
 إيران: عدد الضحايا في 465 مدينة یتخطى 151.800 شخص
أبرز المواد
 أبرامز يكرر: الضغط ضد إيران مستمر والحصاد العام المقبل
أبرز المواد
 بـ 50 مليون ريال: “تصفية” تنهي مزاد مساهمة المشيحة بالقصيم
أبرز المواد
 خلال 24 ساعة: 143.408 إصابة و 1.479 حالة وفاة بكورونا في أمريكا
أبرز المواد
 مصدر مسؤول: التعامل مع حريق اندلع بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان
أبرز المواد
 منظمة الصحة العالمية تعلن خطوة مرتقبة لانتهاء فيروس كورونا
أبرز المواد
رغم كورونا.. السعوديون أكثر الشعوب إقبالاً على السينما

رغم كورونا.. السعوديون أكثر الشعوب إقبالاً على السينما

أبرز المواد
السديس يشيد بمضامين حديث ولي العهد.. ويؤكد: دولتنا باتت من أهم اقتصاديات العالم

السديس يشيد بمضامين حديث ولي العهد.. ويؤكد: دولتنا باتت من أهم اقتصاديات العالم

أبرز المواد
ديوان المظالم: الخطاب الملكي يؤكد النهج الثابت للمملكة واستمرار النماء وفق رؤية استراتيجية

ديوان المظالم: الخطاب الملكي يؤكد النهج الثابت للمملكة واستمرار النماء وفق رؤية استراتيجية

أبرز المواد
رئيس هيئة مكافحة الفساد: ولي العهد أكد أن القضاء على الفساد واجتثاث جذوره مهمة وطنية للحفاظ على المال العام

رئيس هيئة مكافحة الفساد: ولي العهد أكد أن القضاء على الفساد واجتثاث جذوره مهمة وطنية للحفاظ على المال العام

أبرز المواد

رغم كورونا.. السعوديون أكثر الشعوب إقبالاً على السينما

رغم كورونا.. السعوديون أكثر الشعوب إقبالاً على السينما
http://almnatiq.net/?p=921254
المناطق_الرياض

لم يكن مفاجئا أن يخرج مؤتمر الشرق الأوسط للسينما الذي انعقد في دبي أخيرا، معلنا تصدر السينما السعودية قائمة الأكثر ربحية في المنطقة، خصوصا أن صناعة السينما المحلية تشهد قفزة نوعية، منذ عودة افتتاح دور السينما في إبريل 2018. ورغم تفشي جائحة كورونا ما أغلق دور العرض السعودية لنحو 3 أشهر، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء، إلا أنه وبمجرد عودة افتتاحها في يونيو الماضي، أقبل السعوديون على دور السينما بشغفهم المعهود بمتابعة كل جديد في عالم السينما، ما رفع مبيعات التذاكر لأكثر من 73 مليون دولار على مدار الـ40 أسبوعاً الماضية، بزيادة تقارب مليوني ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.

وفي هذا السياق، يقول الرئيس التنفيذي لشركة VOX Cinemas كاميرون ميتشل، وفق موقع variety: «سوق السينما السعودي هو الوحيد على مستوى العالم الذي توسع في عام 2020، محققاً نمواً بنسبة 4% رغم تداعيات كورونا التي أغلقت السينما من مارس حتى يونيو»، مرجحا أن يحقق نموا بنسبة 8% بنهاية العام. وتابع ميتشل: «من بين 600 مليون دولار قيمة إيرادات السوق بالشرق الأوسط، حققت السعودية 110 ملايين دولار، وستصل إلى 120 مليوناً بنهاية 2020». لافتا إلى أن السعودية ستمتلك سوقا بمليارات الدولارات خلال 5 سنوات بعد التعافي من الجائحة التي تسببت في انخفاض إيرادات شباك التذاكر العالمي بنسبة 80%، مع خسائر بلغت 30 مليار دولار. واستدرك ميتشل: «تتجه السعودية لأن تصبح السوق المهيمن في الشرق الأوسط، وواحدا من أكبر 10 أسواق بالعالم، لاسيما أنها سجلت هذه الأسبقية عبر 250 شاشة عرض فقط، وهي أقل مما توفره الإمارات التي تملك 614 دار عرض».

روابط ذات صلة

السديس يشيد بمضامين حديث ولي العهد.. ويؤكد: دولتنا باتت من أهم اقتصاديات العالم

السديس يشيد بمضامين حديث ولي العهد.. ويؤكد: دولتنا باتت من أهم اقتصاديات العالم
ديوان المظالم: الخطاب الملكي يؤكد النهج الثابت للمملكة واستمرار النماء وفق رؤية استراتيجية

ديوان المظالم: الخطاب الملكي يؤكد النهج الثابت للمملكة واستمرار النماء وفق رؤية استراتيجية
رئيس هيئة مكافحة الفساد: ولي العهد أكد أن القضاء على الفساد واجتثاث جذوره مهمة وطنية للحفاظ على المال العام

رئيس هيئة مكافحة الفساد: ولي العهد أكد أن القضاء على الفساد واجتثاث جذوره مهمة وطنية للحفاظ على المال العام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*