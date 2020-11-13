ألمانيا: اعتقال 3 آلاف جاسوس لأردوغان

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http://almnatiq.net/?p=921256
المناطق_وكالات

كشفت تقارير ألمانية، عن فتح الشرطة الألمانية تحقيقات مع نحو 3370 تركياً من أتباع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إطار حملة الداخلية الألمانية لمطاردة العناصر الإرهابية.

وذكر موقع “يني آكت” التركي، أن “الشرطة الألمانية منذ 2018 وحتى الشهر الجاري أن الشرطة نفذت عمليات مراقبة ومطاردة لأفراد الجالية التركية بألمانيا، فضلاً عن تتبع 42% من المهاجرين الأتراك إلى البلاد، الذين يظهر عليهم عالمات للتطرف والتشدد والانتماء إلى منظمات إسلامية مثل “ديتيب” التي تتهما برلين في الضلوع بعمليات إرهابية”.

ومن جهة، كشف وزير شئون الداخلية بولاية شمال الرين- ستفاليا الألمانية، هربرت رول، أن مخابرات بلاده تراقب المنظمات التركية في ألمانيا، منها الجمعيات التابعة لمؤسسة الشئون الدينية التركية “ديانت” ومنظمة “ديتيب”، والاتحاد التركي الأوروبي للديموقراطيين، وحركة الذئاب الرمادية التي قامت برلين بحظرها بعد انتشار معلومات حول قيامها بأنشطة إرهابية وتقديم الدعم للإرهابيين في أوروبا.

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