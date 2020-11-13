فتح باب القبول في طيران الأمن للرتب العسكرية

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أعلنت القيادة العامة لطيران الأمن برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل على عدد من الوظائف العسكرية على رتبة (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) للتعيين عليها بالقيادة العامة لطيران الامن والقواعد الجوية التابعة لها في منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير وسوف يتم استقبال طلبات القبول عبر البوابة خلال الفترة من يوم السبت 28 / 03 / 1442 هـ وحتى يوم الجمعة بتاريخ 05/ 04 / 1442 هـ.

على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وألا يكون متزوجا من غير سعودية.

أن يكون حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلا اذا رد اعتباره فيها ، ولم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، وألا يكون مطرودا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

ألا يقل عمر المتقدم عن (۱۷) عاما ولا يزيد عن (30) عاما وأن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل المطلوب للرتبة التي تقدم عليها.

أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول، وألا يقل طوله عن 168 سم ويكون متناسباً مع وزنه.

اجتياز الاختبار المطلوب للتخصصات الفنية وأن تكون الشهادة الفنية مصدقة ومختومة من الجهة التي أصدرتها ومعتمدة من قبل الجهة الحكومية الرسمية المشرفة عليها.

على المتقدم تعبئة نموذج الطلب بمنتهى الدقة، ولن ينظر في أي طلب غير مستوفي الشروط.

أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الجامعية بنظام الانتظام للتخصصات المطلوب لها درجة البكالوريوس، ويلزم الحاصلين على الشهادة من الجامعات الأجنبية معادلة الشهادة الجامعية من قبل وزارة التعليم.

ألا يقل تقدير المتقدمين عن جيد جدا وما يعادله بالنسبة للمعدل التراكمي لمؤهل الدبلوم وأدنى ، وألا يتجاوزوا عامين من التخرج عند تقديم الطلب عدا المتقدمين بتخصص صيانة الطائرات فلا يكون قد مضى على تخرجهم ثلاث سنوات.

اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية الذي يعقد أثناء إجراءات القبول بنسبة لا تقل عن 60% للمتقدمين على التخصصات التالية (لغة إنجليزية، صيانة الطائرات، الكترونيات، اتصالات).

وتعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.