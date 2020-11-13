النصر “يخطف” صفقة ريال مدريد المنتظرة.. زلزال عالمي

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لا يزال مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، يبحث عن تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بصفقة عالمية كبرى، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة

والنصر تعاقد مع 12 صفقة جديدة، قبل بداية الموسم الرياضي الحالي 2020-2021، إلا أنه فشل في ضم صانع ألعاب، يعوض رحيل البرازيلي جوليانو دي باولا

ووضعت إدارة النصر، أكثر من اسم عالمي، لتدعيم مركز صناعة اللعب، على رأسهم: الأرجنتيني بابو جوميز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا الإيطالي

ومحاولات إدارة النصر، للتعاقد مع جوميز، لم تكلل بالنجاح، منذ الصيف الماضي وحتى الآن، على الرغم من العرض المالي المغري، حيث يتمسك النجم الأرجنتيني، بالبقاء في أوروبا

* بديل عالمي

وبعد فشل محاولات التعاقد مع جوميز، تساءل الجميع: “من سيكون صفقة النصر العالمية في مركز صناعة اللعب؟”

منذ فترة تردد في بعض وسائل الإعلام العالمية، رغبة إدارة النصر، في التعاقد مع النجم الدنماركي العالمي كريستيان إريكسن، صانع ألعاب إنتر ميلان الإيطالي

وعلى الرغم من أن هذه التقارير، لم تأخذ صدى كبير، لصعوبة إتمام الصفقة، إلا أن تطورات مثيرة، حدثت في الساعات القليلة الماضية؛ على النحو التالي

أولًا: إعلان إريكسن، رغبته في الرحيل عن إنتر ميلان، لعدم رضائه عن دقائق اللعب القليلة

ثانيًا: ترحيب إنتر ميلان، بالاستغناء عن إريكسن، في صفقة تبادلية، أو بمقابل مالي تم تحديده بالفعل

والمقابل المالي الذي حدده إنتر ميلان، في متناول النصر، حيث أنه قريب للغاية، من ذلك الذي تم عرضه للتعاقد مع بابو جوميز، وهو 20 مليون يورو، كما أن راتب اللاعب، لن يتخطى الـ8 ملايين يورو

كذلك، فإن آخر التقارير العالمية، تؤكد عدم قدرة الكثير من الأندية الأوروبية، في دفع المبلغ المطلوب من إنتر ميلان، للتخلي عن إريكسن، بسبب “اللعب المالي النظيف”، والأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس “كورونا” المستجد

وأبدت أندية باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين، اهتمامًا كبيرًا، للتعاقد مع النجم الدنماركي، في الانتقالات الشتوية القادمة، إلا أنها تجد صعوبات في حسم الصفقة

* خطر مدريدي

ربما يكون ريال مدريد الإسباني، هو الخطر الأكبر الذي يهدد انتقال إريكسن، إلى النصر، وذلك في سوق الانتقالات الشتوية القادمة

ووفقًا لشبكة “TMW”، يُعد النادي الملكي، من أكبر المهتمين بالتعاقد مع إريكسن، في الفترة القادمة، حيث من الممكن أن يضم اللاعب، عن طريق صفقة تبادلية مدوية، مع إنتر ميلان

والصفقة التبادلية المحتملة، هي انتقال الإسباني إيسكو ألاركون، نجم ريال مدريد، إلى العملاق الإيطالي، مقابل حصول الملكي، على خدمات اللاعب الدنماركي الكبير

وفي حال فشلت هذه الصفقة التبادلية، فإن الباب سيكون متاح أمام النصر، لخطف اللاعب، إذا ما نجح في إقناه بالرحيل عن أوروبا، والانتقال إلى منطقة الخليج

جدير بالذكر أن إريكسن، كان قريبًا في وقت سابق، من الانتقال إلى ريال مدريد، إلا أن الصفقة تعثرت، ليرحل اللاعب في النهاية، من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إلى إنتر ميلان

وإريكسن لاعب دنماركي، يبلغ من العمر 28 سنة، حيث بدأ مسيرته الكروية في الفريق المحلي أودنسه، قبل أن ينتقل منه إلى أياكس أمستردام الهولندي، في عام 2009

ولعب كريستيان إريكسن، 4 سنوات مع العملاق الهولندي، قبل أن ينتقل إلى توتنهام هوتسبير، ومنه إلى إنتر ميلان، في يناير 2020

ويُعاني النجم الدنماركي، من قلة المشاركات مع النادي الإيطالي، حيث لعب 33 مباراة فقط، في مختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 آخرين

وقبل الانتقال إلى الإنتر، كان يصنف إريكسن، كأحد أفضل صناع الألعاب في العالم، حيث سجل 69 هدفًا، وقدم 89 أسيست لزملائه، خلال 305 مباريات رسمية، مع توتنهام

كما سجل اللاعب الدولي، 32 هدفًا، وصنع 65 آخرين، في 163 مباراة رسمية، مع فريق أياكس أمستردام، وهي أولى تجاربه الاحترافية خارج بلاده