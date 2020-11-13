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ملك البحرين يؤدي صلاة الجنازة على الأمير خليفة بن سلمان

ملك البحرين يؤدي صلاة الجنازة على الأمير خليفة بن سلمان
http://almnatiq.net/?p=921281

أدى ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، صباح اليوم الجمعة، صلاة الجنازة على جثمان رئيس مجلس الوزراء الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وذلك بجامع الشيخ عيسى بن سلمان

ووفقًا لوكالة أنباء البحرين، أدى الصلاة كل من: الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، وكبار أفراد العائلة المالكة، وكبار ضباط قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني

بعد ذلك تقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بحضور ولي العهد، التعازي بوفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، من كبار أفراد العائلة المالكة، الذين أعربوا عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في هذا المصاب، ضارعين إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته

وأعرب ملك البحرين، عن خالص شكره وتقديره للجميع على تعازيهم ومواساتهم، وما أبدوه من مشاعر طيبة ونبيلة، سائلًا الله- سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته

ووصل امس الخميس، جثمان الأمير خليفة بن سلمان، إلى الأراضي البحرينية، قادما من الولايات المتحدة

وكان الديوان الملكي البحريني أعلن، صباح يوم الأربعاء الماضي، عن وفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

وأصدر الديوان الملكي بيانًا بشأن هذا الحدث جاء فيه: «بأمر من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، ينعي الديوان الملكي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم(الأربعاء) في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية»

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