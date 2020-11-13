امرأة عمرها 106 أعوام تقهر فيروس كورونا المستجد

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تعافت امرأة (106 أعوام) من فيروس كورونا المستجد في ألمانيا، وفقًا لما ذكرته الشركة التي تدير المستشفى الذي عالجها في بلدة أورانينبورج خارج برلين

وقال كبير الأطباء هارالد بانويتز إن المرأة تتمتع بحالة عامة جيدة للغاية بالنسبة لكبر سنها، حتى أن جهازها المناعي كان قادرًا على محاربة الفيروس بنجاح بدعمنا

ونقلت المرأة إلى مستشفى أورانينبورج بسبب تقلصات في المعدة وإسهال، ولم تكن تعاني من مشاكل تنفسية كبيرة

ومع ذلك، أكد الفحص أنها مصابة بمرض كوفيد -19 الناجم عن الفيروس، وتم عزلها على الفور

وقبل أيام قليلة، تعافت امرأة تبلغ من العمر 97 عاما من ولاية براندنبورج أيضًا المحيطة ببرلين؛ حيث كانت مصابة بفيروس كورونا من مستشفى في برلين

وكانت المرأة المصابة بفيروس كورونا المستجد قد نقلت من بلدة برناو إلى المستشفى للاشتباه في إصابتها بسكتة دماغية