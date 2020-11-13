باكستان تدين بشدة حادث إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي

باكستان تدين بشدة حادث إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي

منوعات
الأرصاد تنبه أهالي الطائف وميسان والعرضيات

الأرصاد تنبه أهالي الطائف وميسان والعرضيات

أبرز المواد
بايدن يعزز انتصاره بفوز «تاريخي» في أريزونا

بايدن يعزز انتصاره بفوز «تاريخي» في أريزونا

أبرز المواد
امرأة عمرها 106 أعوام تقهر فيروس كورونا المستجد

امرأة عمرها 106 أعوام تقهر فيروس كورونا المستجد

أبرز المواد

بايدن يعزز انتصاره بفوز «تاريخي» في أريزونا

بايدن يعزز انتصاره بفوز «تاريخي» في أريزونا
http://almnatiq.net/?p=921294
المناطق_وكالات

فاز جو بايدن في ولاية أريزونا معززاً انتصاره في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) في الولايات المتحدة، كما ذكرت وسائل إعلام أميركية، أمس (الخميس)

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها الحزب الديمقراطي في هذه الولاية منذ 1996، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية

وأعلنت قنوات «إن بي سي» و«إيه بي سي» و«سي بي إس» و«سي إن إن»، أن المرشح الديمقراطي فاز بفارق أكثر من أحد عشر ألف صوت في هذه الانتخابات التي شهدت منافسة حادة

وكانت قناة «فوكس نيوز» ووكالة «أسوشييتد برس» أعلنتا فوز بايدن في هذه الولاية في ليلة الانتخابات، ما أثار غضب خصمه الجمهوري دونالد ترمب

وبعد فوزه في ولاية أريزونا، أصبح جو بايدن يتمتع بتأييد 290 من كبار الناخبين، بينما كان يحتاج إلى 270 ناخباً للفوز في الانتخابات الرئاسية ودخول البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل

وما زال ترمب يرفض الاعتراف بفوز منافسه الديمقراطي، بعد أكثر من أسبوع على الانتخابات

ولم يتم بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع في ولايتين هما كارولاينا الشمالية وجورجيا

فاز جو بايدن في ولاية أريزونا معززاً انتصاره في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) في الولايات المتحدة، كما ذكرت وسائل إعلام أميركية، أمس (الخميس)

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها الحزب الديمقراطي في هذه الولاية منذ 1996، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية

وأعلنت قنوات «إن بي سي» و«إيه بي سي» و«سي بي إس» و«سي إن إن»، أن المرشح الديمقراطي فاز بفارق أكثر من أحد عشر ألف صوت في هذه الانتخابات التي شهدت منافسة حادة

وكانت قناة «فوكس نيوز» ووكالة «أسوشييتد برس» أعلنتا فوز بايدن في هذه الولاية في ليلة الانتخابات، ما أثار غضب خصمه الجمهوري دونالد ترمب

وبعد فوزه في ولاية أريزونا، أصبح جو بايدن يتمتع بتأييد 290 من كبار الناخبين، بينما كان يحتاج إلى 270 ناخباً للفوز في الانتخابات الرئاسية ودخول البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل

وما زال ترمب يرفض الاعتراف بفوز منافسه الديمقراطي، بعد أكثر من أسبوع على الانتخابات

ولم يتم بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع في ولايتين هما كارولاينا الشمالية وجورجيا

روابط ذات صلة

الأرصاد تنبه أهالي الطائف وميسان والعرضيات

الأرصاد تنبه أهالي الطائف وميسان والعرضيات
امرأة عمرها 106 أعوام تقهر فيروس كورونا المستجد

امرأة عمرها 106 أعوام تقهر فيروس كورونا المستجد
مسؤول آخر في البنتاغون يغادر بعد إقالة ترامب لوزير الدفاع عبر تغريدة

مسؤول آخر في البنتاغون يغادر بعد إقالة ترامب لوزير الدفاع عبر تغريدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*