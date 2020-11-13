باكستان تدين بشدة حادث إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي

باكستان تدين بشدة حادث إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي

منوعات
الأرصاد تنبه أهالي الطائف وميسان والعرضيات

الأرصاد تنبه أهالي الطائف وميسان والعرضيات

أبرز المواد
بايدن يعزز انتصاره بفوز «تاريخي» في أريزونا

بايدن يعزز انتصاره بفوز «تاريخي» في أريزونا

أبرز المواد
امرأة عمرها 106 أعوام تقهر فيروس كورونا المستجد

امرأة عمرها 106 أعوام تقهر فيروس كورونا المستجد

أبرز المواد

باكستان تدين بشدة حادث إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي

باكستان تدين بشدة حادث إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي
http://almnatiq.net/?p=921300
المناطق - الرياض

أدانت باكستان بشدة حادث إطلاق النار الذي استهدف سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الهولندية لاهاي.
وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم أن الهجوم المخزي قد انتهك بشكل صارخ جميع القوانين والأعراف الدولية، مضيفًا أن باكستان تقدر الإجراءات السريعة التي اتخذتها السلطات الهولندية وتأمل أن يتم تقديم الجناة إلى العدالة قريبًا.
وأكد البيان تضامن باكستان مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها بجانب المملكة في مواجهة أي تهديد لسلامتها وأمنها.

روابط ذات صلة

امرأة عمرها 106 أعوام تقهر فيروس كورونا المستجد

امرأة عمرها 106 أعوام تقهر فيروس كورونا المستجد
دراسة تنبه.. هذه أكثر الأماكن التي ينتشر فيها الوباء!

دراسة تنبه.. هذه أكثر الأماكن التي ينتشر فيها الوباء!
اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة

اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*