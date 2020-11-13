الأول مشكلة النصر.. والأهلي يصمد في الثاني

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يعاني فريق النصر الأول لكرة القدم عقمًا هجوميًّا في الشوط الأول، دونًا عن باقي فرق الموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

وعجز الفريق الأصفر عن التهديف في أول شوط، خلال الجولات الأربعة الأولى من المسابقة، المتوقفة حاليًا، محرزًا أهدافه الأربع في الشوط الثاني

وسجلت الفرق الـ 15 الأخرى هدفًا أو أكثر في الشوط الأول، يتقدمهم الرائد بـ 7 أهداف

واكتفت 5 فرق بهدف وحيد، هي الاتفاق والباطن والقادسية وضمك والتعاون

وهزت الفرق الـ 16 الشباك في ثاني شوط، أعلاها الشباب والفتح، بـ 6 أهداف لكل منهما. في المقابل، حافظت 4 فرق، الهلال والاتحاد والتعاون والقادسية، على نظافة شباكها في الشوط الأول خلال الجولات الأربع

بينما تقاسمت 3 فرق، الأهلي والرائد والعين، لقب الدفاع الأضعف في الشوط ذاته، باستقبال كلٍ منها 5 أهداف. لكن الأهلي حافظ، دون باقي فرق المسابقة، على نظافة شباكه في الشوط الثاني، الذي استقبل فيه كلٌ من العين والفتح 6 أهداف، وهو العدد الأكبر، بحسب “الرياضية”.