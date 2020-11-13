احدث الأخبار

الإطاحة بـ 6 مقيمين تورطوا باستدراج العاملين في تطبيقات التوصيل للاستيلاء على ما بحوزتهم
أبرز المواد
 القوات الجوية السعودية تدعم أسطولها بطائرات F-15 المتطورة بعقد 9.8 مليار دولار
منوعات
 الأول مشكلة النصر.. والأهلي يصمد في الثاني
منوعات
 وزير الشؤون الإسلامية: حديث ولي العهد كشف للمواطن حجم التحديات والتضحيات التي تجاوزتها المملكة لتكون في المكانة التي تستحقها إقليمياً وعالمياً
منوعات
 “برنت” ينخفض بنسبة 0.41 %
منوعات
 منظمة التعاون الإسلامي تؤكد مساندتها لجميع جهود التحالف للتصدي لجرائم الحوثي الإرهابية ومحاولتها استهداف المملكة
منوعات
 باكستان تدين بشدة حادث إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي
منوعات
 الأرصاد تنبه أهالي الطائف وميسان والعرضيات
أبرز المواد
 بايدن يعزز انتصاره بفوز «تاريخي» في أريزونا
أبرز المواد
 امرأة عمرها 106 أعوام تقهر فيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 مسؤول آخر في البنتاغون يغادر بعد إقالة ترامب لوزير الدفاع عبر تغريدة
أبرز المواد
 ملك البحرين يؤدي صلاة الجنازة على الأمير خليفة بن سلمان
أبرز المواد
الإطاحة بـ 6 مقيمين تورطوا باستدراج العاملين في تطبيقات التوصيل للاستيلاء على ما بحوزتهم

الإطاحة بـ 6 مقيمين تورطوا باستدراج العاملين في تطبيقات التوصيل للاستيلاء على ما بحوزتهم

أبرز المواد
القوات الجوية السعودية تدعم أسطولها بطائرات F-15 المتطورة بعقد 9.8 مليار دولار

القوات الجوية السعودية تدعم أسطولها بطائرات F-15 المتطورة بعقد 9.8 مليار دولار

منوعات
الأول مشكلة النصر.. والأهلي يصمد في الثاني

الأول مشكلة النصر.. والأهلي يصمد في الثاني

منوعات
وزير الشؤون الإسلامية: حديث ولي العهد كشف للمواطن حجم التحديات والتضحيات التي تجاوزتها المملكة لتكون في المكانة التي تستحقها إقليمياً وعالمياً

وزير الشؤون الإسلامية: حديث ولي العهد كشف للمواطن حجم التحديات والتضحيات التي تجاوزتها المملكة لتكون في المكانة التي تستحقها إقليمياً وعالمياً

منوعات

الإطاحة بـ 6 مقيمين تورطوا باستدراج العاملين في تطبيقات التوصيل للاستيلاء على ما بحوزتهم

الإطاحة بـ 6 مقيمين تورطوا باستدراج العاملين في تطبيقات التوصيل للاستيلاء على ما بحوزتهم
http://almnatiq.net/?p=921314
المناطق - الرياض

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على ( خمسة مقيمين من الجنسية التشادية ومقيم من جنسية بوركينافاسو )، في العقد الثاني من العمر، وذلك إثر تورطهم باستدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ ماليةٍ ومقتنيات، تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وقد جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

روابط ذات صلة

الأرصاد تنبه أهالي الطائف وميسان والعرضيات

الأرصاد تنبه أهالي الطائف وميسان والعرضيات
بايدن يعزز انتصاره بفوز «تاريخي» في أريزونا

بايدن يعزز انتصاره بفوز «تاريخي» في أريزونا
امرأة عمرها 106 أعوام تقهر فيروس كورونا المستجد

امرأة عمرها 106 أعوام تقهر فيروس كورونا المستجد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*