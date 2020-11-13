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الشيخ السند : حديث سمو ولي العهد تضمن إنجازات مشرِّفة .. ومبادرات ضخمة

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الشيخ السند : حديث سمو ولي العهد تضمن إنجازات مشرِّفة .. ومبادرات ضخمة

الشيخ السند : حديث سمو ولي العهد تضمن إنجازات مشرِّفة .. ومبادرات ضخمة
http://almnatiq.net/?p=921326
المناطق - واس

نوَّه معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بما جاء في حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وبين أن حديث سمو ولي العهد تناول مختلف الجوانب التنموية والإصلاحية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، وتضمنت إنجازات مشرِّفة، ومبادرات ضخمة شملت الجوانب الاقتصادية التي حققت فيها بلادنا – بفضل الله – ثم بقيادتنا الرشيدة مركزاً متقدماً بين أقوى الكيانات الاقتصادية في العالم، في ظل رؤية المملكة 2030.
وقال : إن المنجزات الأمنية جاءت على رأس المنجزات التي تستدعي الفخر حيث قامت بلادنا بالقضاء على الإرهاب واستئصال شأفة الخوارج وتخليص المسلمين من شرهم، ومحاربة الغلو والتطرف ونشر الدين الإسلامي بصورته الوسطية السمحة.
وأضاف أن هذه المنجزات توجت جهود الدولة في مكافحة الفساد الذي هو بمثابة السرطان الذي ينخر في جسد التنمية، حيث قامت بلادنا بكل حزم وصرامة بالقضاء على الفساد والفاسدين في مسيرة مستمرة ووفق معايير عادلة لا يستثنى منها أحد.
وأوضح أن حديث سمو ولي العهد لخص أبرز محطات التطوير والنماء في مسيرة الإنجاز في بلادنا المباركة، خلال بعض سنوات لم تكن لتتحقق في غير بلادنا في عقود من الزمن.
واختتم معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصريحه أن يحفظ بلادنا ويديم عليها الأمن والاستقرار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

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