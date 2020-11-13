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فاوتشي: بعد فايزر.. نحن على أعتاب الإعلان عن لقاح جديد

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فاوتشي: بعد فايزر.. نحن على أعتاب الإعلان عن لقاح جديد

فاوتشي: بعد فايزر.. نحن على أعتاب الإعلان عن لقاح جديد
http://almnatiq.net/?p=921345
المناطق - وكالات

أكد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، أن بلاده على أعتاب الموافقة على لقاح جديد ضد “كوفيد-19″، بعد أيام من إعلان الذي كشفت عنه شركتا “فايزر” الأميركية و”بيونتيك” الألمانية، التي أثبتت نجاح اللقاح الذي تعملان على تطويره ضد فيروس كورونا المستجد.

وفي حديثه عن لقاح آخر يتم تطويره في الولايات المتحدة من قبل شركة موديرنا، أكد فاوتشي أنهد قد يتم الإعلان قريبا عن نتائج مشابهة لتلك التي أعلنت عنها “فايزر”.

وأوضح قائلا: نتائج اللقاح الجديد “على وشك الإعلان عنها قريبا جدا”.

وكانت شركة موديرنا قد قالت مؤخرا إنها اقتربت من تحقيق نتائج التجارب التي من شأنها أن تسمح لها بالحصول على تصريح من المنظمين الأميركيين.

على الصعيد العالمي، هناك العديد من لقاحات “كوفيد-19” في مراحل مختلفة من التطوير، وتشمل هذه التجارب على نطاق واسع في الهند والولايات المتحدة والصين وروسيا.

وفي وقت سابق، رحبت منظمة الصحة العالمية، بالنتائج التي أعلنتها شركتا “فايزر” و”بيونتيك”، التي أثبتت نجاح اللقاح الذي تعملان على تطويره ضد فيروس كورونا المستجد، لتؤكد المنظمة أنه من الممكن أن “يغير الوضع الوبائي للفيروس بحلول مارس 2021”.

وكانت شركة “موديرنا”، قد أعلنت في سبتمبر، إنها تهدف لإنتاج 20 مليون جرعة من لقاحها التجريبي لفيروس كورونا مع نهاية العام الجاري.

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