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تفاعلاً مع القافلة الزراعية الإرشادية بالمنطقة جامعة الجوف تقدم محاضرات تثقيفية

تفاعلاً مع القافلة الزراعية الإرشادية بالمنطقة جامعة الجوف تقدم محاضرات تثقيفية

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تفاعلاً مع القافلة الزراعية الإرشادية بالمنطقة جامعة الجوف تقدم محاضرات تثقيفية

تفاعلاً مع القافلة الزراعية الإرشادية بالمنطقة جامعة الجوف تقدم محاضرات تثقيفية
http://almnatiq.net/?p=921351
المناطق - الجوف

نظمت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الجوف عدداً من المحاضرات التثقيفية عن بعد عن الزراعة والبيئة ضمن مبادرة التثقيف الزراعي والبيئي والغذائي للمزارعين والمهتمين بالمنطقة للعام 1442هـ تفاعلاً مع القافلة الزراعية الإرشادية بالمنطقة التي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وجاءت المحاضرة الأولى بعنوان (الرعاية الأفضل لأشجار الزيتون) قدمها د.بسام العويش الأستاذ المساعد بكلية العلوم ومدير مركز أبحاث الزيتون بالجامعة متناولاً فيها التعريف بأشجار الزيتون وأصنافها ومستوى النضج ونسبة الزيت والتقليم للحد من ارتفاع الأشجار بالإضافة على تأثير استعمال المفارش على نسبة وجود الزيت المنتج موضحاً أن أشجار الزيتون تحظى بعدد من المميزات تجعلها أحد أهم الوجهات العالمية للاستثمار بالزيتون لما تتمتع به من جودة عالية بفضل موقع المنطقة الجغرافي.
وتناولت المحاضرة الثانية التي قدمتها د.سلوى جرامون الأستاذ المساعد بكلية العلوم والآداب بالقريات بعنوان (تدوير المخلفات الزراعية وأثرها البيئي الإيجابي) عدداً من المحاور منها التعريف بإعادة التدوير والتنمية المستدامة والمخلفات الزراعية وأنواعها وتدوير المخلفات الزراعية وطرق الاستفادة منها وتأثير تدوير المخلفات الزراعية على البيئة.
وأوضحت أن المخلفات الزراعية تعد من أخطر أنواع المخلفات خاصة في الريف لأنه يتم التخلص منها بالحرق مما يساهم في رفع معدلات التلوث البيئي ونشوب حرائق مما يشكل خطورة على الصحة العامة إلى جانب أنها تشكل مصدر إزعاج بسبب الروائح الكريهة التي تنتج عن عملية الحرق بالإضافة إلى إهدار المصادر العضوية التي يمكن تحويلها إلى سماد عضوي مؤكدة على أهمية التخلص الآمن من المخلفات الزراعية وذلك من خلال الطرق الرسمية حيث يمكن الاستفادة منها في إنتاج منتجات صديقة للبيئة وآمنة وذات قيمة عالية.
وحذرت د.جرامون من عمليات تخزين المخلفات الزراعية فوق المنازل خاصة في الريف مما قد تسبب حدوث كوراث بيئية محققه مثل حدوث الحرائق والانهيارات في المنازل.
وتضمنت المحاضرة الثالثة التي قدمتها د. سهير الغربي الأستاذ المساعد بكلية العلوم والآداب بالقريات بعنوان (العبوات البلاستيكية والسلامة الغذائية) وتناولت خلالها أنواع البلاستيك والمواد الأساسية التي تدخل في صناعتها وأهم مميزات المواد البلاستيكية المتمثلة في انخفاض كلفة إنتاجها وخفة وزنها ومقاومتها للتآكل والصدأ وكذلك سهولة تشكيلها وعزلها للحرارة والكهرباء، بجانب شفافية بعض أنواعها للضوء ومقاومة بعضها لتأثير الكيماويات بالإضافة إلى قدرتها على عزل الرطوبة فتتفوق على العبوات المصنوعة من الورق والقماش.
كما تطرقت د. الغربي إلى الاستخدام الأمثل للبلاستيك وبدائله مقدمة عدة نصائح وتحذيرات صحية للمستهلكين للوقاية من أضرار البلاستيك.

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