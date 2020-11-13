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الحصان “غاليليو”.. أغلى من رونالدو وميسي بقيمته السوقية (فيديو)

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الحصان “غاليليو”.. أغلى من رونالدو وميسي بقيمته السوقية (فيديو)

الحصان “غاليليو”.. أغلى من رونالدو وميسي بقيمته السوقية (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=921361
المناطق - الرياض

حصل حصان أصيل مملوك لشركة أوروبية على اهتمام واسع في وسائل الإعلام البريطانية نظرا لسعره الكبير الذي تخطى قيمة رونالدو وميسي السوقية.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن الحصان “جاليليو”، المولود في عام 1998، الذي فاز بسته سباقات من أصل ثمانية شارك فيها بين عامي 2000 و2001، ما يزال يحظى باهتمام واسع لدى خبراء ومربيي الخيول.

وبحسب الصحيفة، فاز جاليليو منذ تقاعده في عام 2001، بلقب أفضل فحل في العالم منذ عام 2008 حتى عام 2019، باستثناء عام 2009 (جاء في المرتبة الثانية).

ونوهت الصحيفة البريطانية إلى أن السر في قيمة هذا الحصان العالية أن نسله الذي بلغ إلى اليوم 300 حصان، فاز 89 حصانا منها في سباقات الخيول العالمية، ما اعتبره البعض “نسلا فريدا”.

وبلغ سعر الحصان حوالي 238 مليون دولار أمريكي، وهو رقم باهظ وثمين جدا، جعلت الصحف البريطانية تقارن بينه وبين نجوم الكرة حول العالم.

حيث تبلغ القيمة السوقية للاعب العالمي ميسي، الذي يحتل المرتبة 10 بين أغلى اللاعبين في العالم، حوالي 117 مليون دولار.

بينما تبلغ القيمة السوقية للاعب رونالدو، الذي تراجع في تصنيفه العالمي إلى المرتبة 67 بسبب العمر، حوالي 70 مليون دولار أمريكي.

وبذلك، تصدر السعر السوقي للحصان الأصيل جاليليو رأس القائمة في العالم تقريبا، من بين أغلى الأحصنة، ليتقدم بذلك على نجوم الكرة الذين تصدروا القائمة لسنوات.

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