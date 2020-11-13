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وزير الرياضة يترأس مؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية لدول مجموعة العشرين

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وزير الرياضة يترأس مؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية لدول مجموعة العشرين

وزير الرياضة يترأس مؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية لدول مجموعة العشرين
http://almnatiq.net/?p=921376
المناطق - واس

تنظم المملكة العربية السعودية “مؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية لدول مجموعة العشرين” افتراضياً يوم الثلاثاء المقبل الـ17 من نوفمبر الجاري بالشراكة بين الأمانة السعودية لمجموعة العشرين واللجنة الأولمبية العربية السعودية ، تحت عنوان “الحركة الأولمبية خلال جائحة كورونا وبعدها”، وذلك ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين 2020.
ويترأس المؤتمر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وبمشاركة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ كرئيس فخري لمؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية.
وسيناقش المؤتمر أهم الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الأولمبي والرياضي على المستوى العالمي بعد الجائحة العالمية “كوفيد19″، إضافة لتسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه الحركة الأولمبية بمساعدة المجتمع الدولي على الاستشفاء اجتماعياً واقتصادياً وصحياً من الأثار الناجمة بعد الجائحة.
ووجهت اللجنة الأولمبية العربية السعودية الدعوة لكافة اللجان الأولمبية الوطنية لدول مجموعة العشرين، إضافة إلى اللجان الأولمبية الوطنية للدول التي تمت دعوتها لحضور قمة مجموعة العشرين وهي: الإمارات والأردن وإسبانيا ورواندا وسنغافورة وسويسرا وفيتنام، ومنظمة الصحة الدولية، والاتحادات الدولية واللجان الأولمبية القارية.

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