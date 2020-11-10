مدني الشمالية يهيب بالمتنزهين التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة

المناطق - عرعر

نبهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية المتنزهين، من الاقتراب للأودية والشعاب القريبة من مدينة عرعر ، وذلك بعد هطول أمطار متوسطة ، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب .

وأهاب المتحدث الإعلامي لمديرية المنطقة العقيد فهد بن الأسمر العنزي بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح، وكذلك متابعة إرشادات وتعليمات المديرية العامة للدفاع المدني عبر وسائل الإعلام حول المتغيرات الجوية.