احدث الأخبار

مدني الشمالية يهيب بالمتنزهين التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة
منطقة الحدود الشمالية
 وزير الرياضة يترأس مؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية لدول مجموعة العشرين
أبرز المواد
 قمة “V20” تختم أعمالها بتوصيات لتوظيف القيم في إيجاد حلول لمشكلات القرن
أبرز المواد
 الصحة: تعافي (454) حالة و تسجيل (441) حالة مؤكدة وإجراء (64461 ) فحصاً مخبرياً
أبرز المواد
 واقعة غريبة.. حكم يضرب مدرب السودان ويطرحه أرضاً في تصفيات أفريقيا “فيديو”
أبرز المواد
 كورونا تقضي على “سفاح يوركشاير” الذي أرعب فتيات بريطانيا
أبرز المواد
 الحصان “غاليليو”.. أغلى من رونالدو وميسي بقيمته السوقية (فيديو)
أبرز المواد
 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ينظم حوارات المملكة الثالث ” نتحاور لنتسامح “
محليات
 تفاعلاً مع القافلة الزراعية الإرشادية بالمنطقة جامعة الجوف تقدم محاضرات تثقيفية
منطقة الجوف
 فرنسا: مقتل قيادي بارز بتنظيم القاعدة في مالي
أبرز المواد
 فاوتشي: بعد فايزر.. نحن على أعتاب الإعلان عن لقاح جديد
أبرز المواد
 الأمير تركي بن محمد بن فهد : الخطاب الملك يؤكد النهج القويم للمملكة في سياساتها الحكيمة على الصعيدين الداخلي والخارجي
أبرز المواد
مدني الشمالية يهيب بالمتنزهين التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة

مدني الشمالية يهيب بالمتنزهين التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة

منطقة الحدود الشمالية
وزير الرياضة يترأس مؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية لدول مجموعة العشرين

وزير الرياضة يترأس مؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية لدول مجموعة العشرين

أبرز المواد
قمة “V20” تختم أعمالها بتوصيات لتوظيف القيم في إيجاد حلول لمشكلات القرن

قمة “V20” تختم أعمالها بتوصيات لتوظيف القيم في إيجاد حلول لمشكلات القرن

أبرز المواد
الصحة: تعافي (454) حالة و تسجيل (441) حالة مؤكدة وإجراء (64461 ) فحصاً مخبرياً

الصحة: تعافي (454) حالة و تسجيل (441) حالة مؤكدة وإجراء (64461 ) فحصاً مخبرياً

أبرز المواد

مدني الشمالية يهيب بالمتنزهين التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة

مدني الشمالية يهيب بالمتنزهين التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة
http://almnatiq.net/?p=921381
المناطق - عرعر

نبهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية المتنزهين، من الاقتراب للأودية والشعاب القريبة من مدينة عرعر ، وذلك بعد هطول أمطار متوسطة ، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب .
وأهاب المتحدث الإعلامي لمديرية المنطقة العقيد فهد بن الأسمر العنزي بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح، وكذلك متابعة إرشادات وتعليمات المديرية العامة للدفاع المدني عبر وسائل الإعلام حول المتغيرات الجوية.

روابط ذات صلة

بيئة رفحاء تنفذ حملة رقابية واسعة على أماكن بيع الحطب المحلي

بيئة رفحاء تنفذ حملة رقابية واسعة على أماكن بيع الحطب المحلي
بلدية محافظة رفحاء تباشر نزح وتصريف مياه الأمطار

بلدية محافظة رفحاء تباشر نزح وتصريف مياه الأمطار
برج الشمال الطبي بعرعر يطلق خدمة “اسألني “

برج الشمال الطبي بعرعر يطلق خدمة “اسألني “

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*