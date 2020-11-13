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توزيع (1200) سماعة داخل المسجد الحرام لترجمة خطبة الجمعة

توزيع (1200) سماعة داخل المسجد الحرام لترجمة خطبة الجمعة
http://almnatiq.net/?p=921391
المناطق - واس

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الترجمة والشؤون التقنية بترجمة خطبة الجمعة إلى لغات عدة عبر منصة (منارة الحرمين)، وخمس موجات إذاعية.
وأوضح وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد بن عبدالعزيز الحميدي أنه تم ترجمة خطبة الجمعة عبر خمس موجات وبلغات عدة منها (الأوردية، والملايوية، والإنجليزية، والفارسية، والفرنسية)، وتم البث عن طريق خمس موجات إذاعية (FM) ومنصة (منارة الحرمين).
فيما بين مدير الإدارة العامة للغات والترجمة المهندس مشاري بن سعد المسعودي أنه تم توزيع (1200) سماعة، واستمع للخطبة عبر منصة (منارة الحرمين) 16400 مستمع، وتم ترجمة الخطبة بمجموع (10) أشخاص خمس مترجمين وخمس مدققين، بالإضافة إلى مترجمين ميدانيين يخدمون الزوار بلغات متعددة .
مما يذكر أن هذه الخدمات تأتي للتسهيل على غير الناطقين باللغة العربية الاستفادة من هذه الخدمة.

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