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أمانة الشرقية تنفذ 957 جولة رقابية وترصد 35 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق

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أمانة الشرقية تنفذ 957 جولة رقابية وترصد 35 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق

أمانة الشرقية تنفذ 957 جولة رقابية وترصد 35 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق
http://almnatiq.net/?p=921399

رصدت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الخميس 26/3/1442هـ، (35) مخالفة، سُجِّلت منها (27) مخالفة على عدد من الأسواق والمراكز التجارية المخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس ” كوفيد19″، و (5) مخالفات للتكدس في الأسواق التجارية، و (3) مخالفات للتكدس بمساكن العمالة.

جاء ذلك من خلال (957) جولة رقابية صحية نفذتها الأمانة، و (5) جولات مشتركة مع الجهات المعنية، في حين تم رفع (7270) طن من النفايات، وإزالة (4193) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9413) من الكوادر البشرية بالنظافة، كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير (763) موقعاً، بمشاركة (478) فرد من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام (149813) لتراً من المعقمات والمطهرات المستخدمة.

وسعت الأمانة ومنذ بدء جائحة كورونا إلى تحقيق هدفها لأن تكون المنطقة الشرقية في أعلى مستويات التعقيم والتطهير لحماية المجتمع بما فيه، وذلك من خلال تكثّيف أعمال التعقيم والنظافة.

هذا وتقوم الأمانة بمعالجة البلاغات التي ترد المستفيدين من خلال مركز 940 وذلك وفق الخطة التي وضعتها لتحقيق هدفها العام من إنجازاتها اليومية من أجل سلامة الجميع.

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