التدريب التقني والمهني بتبوك تقيم ندوة افتراضية عن تأثير الأزمات

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أقامت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك ندوة افتراضية بعنوان “تأثير الأزمات على الفرد والمجتمع وسبل معالجتها” بمشاركة عدد من المختصين والأكاديميين من الجامعات المحلية.وناقش المختصين التجارب والخبرات والنماذج حول الأزمات وتأثير شبكات التواصل الاجتماعي والمتغيرات المهنية والوظيفية والنفسية والانفعالية في ظل جائحة كورونا.وتناولت الندوة عدد من أوراق العمل منها ” تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على الأمن الفكري في ظل الأزمات ” و “التطويع المرن للسلوك الوظيفي للتعايش مع الأزمات ” و ” الآثار النفسية والاجتماعية لجائحة كورونا ” و ” تأثير أزمة كورونا على الفرص الوظيفية ” .