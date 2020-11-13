احدث الأخبار

” مستشفى الملك سلمان ” ينقذ شاباً تعرض لطعنة في القلب
منطقة الرياض
 بأمر سام … الملكية الفكرية ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ويرأس مجلس إدارتها وزير الدولة محمد بن عبدالملك آل الشيخ
أبرز المواد
 مسؤول أوروبي: السعودية تبذل جهودا كبيرة بمكافحة الإرهاب
أبرز المواد
 الاتحاد المصري لكرة القدم يحذف بيان إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا ويصدر بيانا جديدا
أبرز المواد
 محافظ التحلية :خلال 24 شهر سيصبح إجمالي إنتاج المؤسسة والقطاع الخاص ما يزيد عن 10.4 مليون متر مكعب باليوم
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية: تصريح ولي العهد بين دور المواطن السعودي في صناعة التغيير
المنطقة الشرقية
 التدريب التقني والمهني بتبوك تقيم ندوة افتراضية عن تأثير الأزمات
منطقة تبوك
 أمير تبوك : حديث ولي العهد يؤكد على التقدم الكبير الذي تعيشه بلادنا وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة
منطقة تبوك
 أمير الشرقية: تصريح ولي العهد حمل البشرى بمزيد من النجاحات والمنجزات
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ 957 جولة رقابية وترصد 35 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق
المنطقة الشرقية
 رئيس ديوان المظالم: الخطاب الملكي الكريم يؤكد على النهج الثابت للمملكة واستمرار العطاء والنماء وفق رؤية استراتيجية
أبرز المواد
 توزيع (1200) سماعة داخل المسجد الحرام لترجمة خطبة الجمعة
أبرز المواد
” مستشفى الملك سلمان ” ينقذ شاباً تعرض لطعنة في القلب

” مستشفى الملك سلمان ” ينقذ شاباً تعرض لطعنة في القلب

منطقة الرياض
بأمر سام … الملكية الفكرية ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ويرأس مجلس إدارتها وزير الدولة محمد بن عبدالملك آل الشيخ

بأمر سام … الملكية الفكرية ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ويرأس مجلس إدارتها وزير الدولة محمد بن عبدالملك آل الشيخ

أبرز المواد
مسؤول أوروبي: السعودية تبذل جهودا كبيرة بمكافحة الإرهاب

مسؤول أوروبي: السعودية تبذل جهودا كبيرة بمكافحة الإرهاب

أبرز المواد
الاتحاد المصري لكرة القدم يحذف بيان إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا ويصدر بيانا جديدا

الاتحاد المصري لكرة القدم يحذف بيان إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا ويصدر بيانا جديدا

أبرز المواد

نائب أمير الشرقية: تصريح ولي العهد بين دور المواطن السعودي في صناعة التغيير

نائب أمير الشرقية: تصريح ولي العهد بين دور المواطن السعودي في صناعة التغيير
http://almnatiq.net/?p=921411
الدمام - فهد المريخي

نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة بما تضمنه تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، والذي بين العديد من المنجزات التي تحققت، وأكد مضي المملكة بعزم نحو تحقيق مستهدفاتها وخططها الطموحة.
وقال سموه ” أكد حديث سمو سيدي ولي العهد -يحفظه الله- أن المواطن السعودي هو الركيزة الأساس في صناعة التغيير، وهو الطاقة التي تعول عليها المملكة في صناعة المستقبل المشرق، وتحقيق النجاحات، فإيمان القيادة الرشيدة -يحفظها الله- في قدرات المواطن السعودي كبيرة ، ودعمها له لا حدود له” مردفاً “تناول حديث سموه الكثير من المنجزات التي تحققت، والصعوبات التي استطاعت المملكة تجاوزها والتغلب عليها، والآمال التي تسعى لتحقيقها في المستقبل، وركز حديث سموه على لغة الأرقام، فهي اللغة التي تؤكد النجاح، وتبرهن صواب ما اتخذته المملكة من قرارات، وما أقرته من خطط لتنويع القاعدة الاقتصادية، والقضاء على الفساد، ونبذ العنف والتطرف، ومحاربة الفكر الداعم لهما، وعملها نحو تحقيق جودة الحياة، عبر برامج ومبادرات ومشروعات متنوعة، شملت مختلف القطاعات”.
مضيفاً سموه “المتأمل في تصريح سمو سيدي ولي العهد ، يجد الثقة والتفاؤل هي العنوان الأبرز في هذا التصريح، ويلمس الطموح الكبير المستمد من توجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- الذي أسس بتوجيهاته الكريمة ونظرته الصائبة للتحول الذي تشهده بلادنا، ويقوده سمو سيدي ولي العهد-يحفظه الله- ورأينا ثمرة ذلك في المنجزات التي تحققت، والمشروعات التي لا يزال العمل عليها جارياً، نسابق بها الزمن، لنضع المملكة دوماً في موضع الريادة الذي تستحقه” سائلاً الله أن يحفظ مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وأن يمدهما بعونه وتأييده، ويوفقهما لما فيه خير البلاد والعباد.

روابط ذات صلة

محافظ التحلية :خلال 24 شهر سيصبح إجمالي إنتاج المؤسسة والقطاع الخاص ما يزيد عن 10.4 مليون متر مكعب باليوم

محافظ التحلية :خلال 24 شهر سيصبح إجمالي إنتاج المؤسسة والقطاع الخاص ما يزيد عن 10.4 مليون متر مكعب باليوم
أمير الشرقية: تصريح ولي العهد حمل البشرى بمزيد من النجاحات والمنجزات

أمير الشرقية: تصريح ولي العهد حمل البشرى بمزيد من النجاحات والمنجزات
أمانة الشرقية تنفذ 957 جولة رقابية وترصد 35 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق

أمانة الشرقية تنفذ 957 جولة رقابية وترصد 35 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*